Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine müssen auch abseits der Politik sämtliche Bereiche der Zivilgesellschaft, der Kultur, des Sports, der Wissenschaft, ihre Beziehungen zu Russland hinterfragen und womöglich neu justieren. Wie umgehen mit russischen Künstler*innen? Müssen sie sich erst klar vom russischen Regime distanzieren, bevor sie wieder eine Bühne bekommen? Welche Regelung ist angemessen? Das Gleiche gilt für Sportler*innen: Russische Teams und Athleten wurden von den großen Sportverbänden suspendiert; die Fußball-Nationalmannschaft darf nicht an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen.

Wie können wir Russinnen und Russen in Deutschland unterstützen?

Diese prominenten Entscheidungen sorgen seit Monaten für Aufmerksamkeit. Weniger im Fokus stehen die Bemühungen beispielsweise auf kommunaler Ebene oder in Vereinen. Was wird etwa aus deutsch-russischen Jugendaustausch im Sport? Gleiche Frage stellt sich bei Auslandsjahren oder -semestern in Schule und Universität: Liegen die auf Eis? Kann man sie reaktivieren? Welche Unterstützung gibt es für Russinnen und Russen in Deutschland, die sich Benachteiligungen oder gar Anfeindungen ausgesetzt sehen?

Städtepartnerschaften mit Russland – welche Potentiale liegen darin?

Deutsch-Russische Gesellschaften, etwa in Hamburg, oder deutsch-russische Kulturvereine suchen seit Monaten nach Wegen, den Dialog mit der russischen Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten? Welche Hürden und Bedenken gibt es hierbei? An welchen Stellen gelingt das? Lassen sich Grundsteine legen für völkerverbindende Arbeit in einer Zeit nach dem Krieg?

Zahlreiche norddeutsche Städte pflegen Partnerschaften mit Städten in Russland – bundesweit gibt es knapp 100 dieser Kooperationen. So ist etwa Osnabrück mit der Stadt Twer verbunden? Wir sehen solche Beziehungen in diesen Zeiten aus? Können Bürgermeister*innen und verantwortliche sie der Bevölkerung noch vermitteln? Welche Potentiale liegen darin?

Redezeit-Moderatorin Kathrin Schmid begrüßt als Gäste:

Regina Eickhoff-Jung, Vorsitzende Deutsch-Russische Gesellschaft Hamburg e.V.

Dr. Sven Jürgensen, Sprecher der Stadt Osnabrück (Städte- und Kulturaustausch-Projekte)

Mathias Burghardt, Russisch- und Physiklehrer an der Gyula Trebitsch SchuleTonndorf, Länderkoordinator Russland

