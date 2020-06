Kinderbetreuung in der Corona-Krise: Was meinen Sie?

Nach wochenlangem Stillstand soll die Wirtschaft wieder hochgefahren werden. Gleichzeitig ist für viele arbeitende Eltern die Betreuung ihrer Kinder ungeklärt - denn viele Kitas und Schulen haben nur sehr eingeschränkt geöffnet.

Wir wollen deshalb wissen: Wie sieht Ihre aktuelle Kinderbetreuung aus? Wie organisieren Sie den Alltag mit Ihren Kindern? Und was sollte die Politik, was sollten Kitas und Schulen in Ihrem Bundesland nach Möglichkeit tun? Ihre Meinung ist gefragt! Klicken Sie zur Teilnahme einfach auf den folgenden Link: