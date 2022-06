Stand: 15.06.2022 06:19 Uhr Ukraine-Krieg: NATO berät über weitere Waffenlieferungen

Bis zu 50 Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe beraten heute über weitere Waffenlieferungen an das Land. US-Verteidigungsminister Austin hat die anderen NATO-Staaten sowie eine Reihe von Partnerländern ins Brüsseler Hauptquartier eingeladen. Auch Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) wird erwartet. Die Ukraine forderte vor dem Treffen schwere Waffen wie Panzer und Haubitzen, um sich gegen die russische Offensive im Osten des Landes verteidigen zu können. Am Abend kommen in Brüssel dann die NATO-Verteidigungsminister zu einem Arbeitsessen mit der Ukraine und Georgien sowie Schweden und Finnland zusammen. Der bis morgen dauernde NATO-Rat dient der Vorbereitung des Gipfeltreffens in Madrid in zwei Wochen.

Selenskyj ruft Truppen zum Durchhalten auf

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Truppen zum Durchhalten aufgerufen. In seiner abendlichen Videoansprache nannte der Präsident die Verluste schmerzhaft. Doch an der Front im Osten des Landes entscheide sich, welche Seite in den kommenden Wochen dominieren werde. Je höher die Verluste des Feindes dort seien, desto weniger Kraft habe er, die Aggression fortzusetzen, so Selenskyj. Im Donbass wehren sich ukrainische Truppen seit Tagen verzweifelt gegen die Eroberung der Stadt Sjewjerodonezk durch Russland.

