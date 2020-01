Stand: 03.01.2020 10:56 Uhr

Typisch Winter: Mehr Arbeitslose im Norden

Die Flaute in der deutschen Wirtschaft hat sich zum Ende des Jahres wie erwartet auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht: Die Zahl der Arbeitslosen stieg in Deutschland im Dezember auf 2.227.000. Das waren 47.000 Arbeitslose mehr als im November und 18.000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Auch in den norddeutschen Bundesländern sind im Dezember mehr Menschen arbeitslos gewesen als im Vormonat. Die Entwicklung verlief allerdings unterschiedlich. Am stärksten stieg die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern - von 6,7 im November auf jetzt 7,1 Prozent. Im Vergleich mit Dezember 2018 sank die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Nur in Hamburg stieg sie an.

Für die Arbeitsmarktexperten ist der insgesamt leichte Anstieg aber kein Grund, um Alarm zu schlagen: "Der Arbeitsmarkt hat sich auch zum Jahresende weitestgehend stabil gezeigt", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele.

Niedersachsen: Quote steigt nur leicht

Im größten norddeutschen Bundesland Niedersachsen waren zum Jahresende 212.378 Menschen ohne Job - ein Plus von 2,2 Prozent im Vergleich zum November. Die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh, machte die Entwicklung vor allem am Wetter fest: "Im Winter kann in einigen Branchen wie dem Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft und im Baugewerbe nicht im vollen Umfang gearbeitet werden." Insgesamt sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt dennoch positiv. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Schleswig-Holstein: Saisontypischer Anstieg der Zahlen

Auch in Schleswig-Holstein ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen - auf 79.000 Arbeitslose. Das waren 2.300 mehr als November. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,9 auf 5,0 Prozent. Im Vergleich zum Dezember vor einem Jahr ging die Zahl der Arbeitslosen geringfügig um 140 zurück. "Am Jahresende ist die Lage am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein weiterhin stabil", sagte die Chefin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann. Der Anstieg zum Jahresende sei insbesondere in den Tourismusregionen saisonal typisch.

Mecklenburg-Vorpommern: Positiver Jahrestrend

In Mecklenburg-Vorpommern kletterte die Erwerbslosenquote binnen eines Monats von 6,7 auf 7,1 Prozent - das ist der stärkste Anstieg in Norddeutschland. Aber langfristig zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Vor einem Jahr hatte die Quote noch bei 7,6 Prozent gelegen. Waren im Dezember 2018 noch 62.700 Menschen im Nordosten ohne Job gewesen, sind es aktuell nur noch 58.100 Menschen. Vor allem in den Tourismusregionen meldeten sich im Dezember mehr Menschen erwerbslos. Allein im Landkreis Vorpommern-Rügen schnellte die Zahl der Betroffenen um 1.200 oder 13,9 Prozent in die Höhe. Der Anstieg sei aber auch hier saisonal typisch. Er entspreche dem Niveau der vergangenen Jahre, hieß es.

Hamburg: Mehr Arbeitslose als im Dezember 2018

In Hamburg ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat geringfügig gestiegen. Zum Monatsende wurden 64.100 Erwerbslose gezählt - nur 200 mehr als im November, aber 2.400 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt weiter 6,0 Prozent (Dezember 2018: 5,9 Prozent).

Positiv ist der Blick auf das Jahresmittel: 2019 war in Hamburg die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit 1993, wie NDR 90,3 meldete. Beim Ausblick setzt der Chef der Arbeitsagentur Hamburg, Sönke Fock, auf Optimismus. Er erwartet in diesem Jahr erneut einen Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Die Zahl der freien Stellen ist in der Hansestadt aber in den vergangenen zwölf Monaten um etwa ein Drittel zurückgegangen.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Dezember 2019 November 2019 Dezember 2018 Niedersachsen 212.400 4,9% 207.800 4,8 % 215.800 5,0 % Schleswig-

Holstein 79.000 5,0% 76.700 4,9 % 79.100 5,1 % Mecklenburg-

Vorpommern 58.100 7,1% 55.100 6,7 % 62.700 7,6 % Hamburg 64.100 6,0% 63.900 6,0 % 61.700 5,9 % Bund 2.227.000 4,9% 2.180.000 4,8 % 2.210.00 4,9 %

