Russland-Ukraine-Krieg: Putin zeigt sich siegessicher Stand: 12.04.2022 14:30 Uhr Russlands Präsident Putin hat den Angriffskrieg auf die Ukraine erneut verteidigt - und zeigte sich siegesgewiss. Zwei Drittel der ukrainischen Kinder sind auf der Flucht. Die Nachrichten im Überblick.

Russlands Präsident Putin sagte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, es gebe keinen Zweifel daran, "dass wir unsere Ziele erreichen werden". Das meldet die Nachrichtenagentur Interfax. Putin verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine vor knapp sieben Wochen als alternativlos. Die Operation diene der Gewährleistung der russischen Sicherheit: "Wir hatten keine andere Wahl", so der russische Präsident. Der Konflikt mit den "antirussischen Kräften in der Ukraine" sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Die Ukraine sei in einen "antirussischen Brückenkopf" verwandelt worden, in dem "Sprossen von Nationalismus und Neonazismus kultiviert" worden seien. Die westlichen Sanktionen könnten Russland nicht isolieren, sagte Putin.

Zwei Drittel der ukrainischen Kinder auf der Flucht

Der russische Angriffskrieg trieb bis heute fast zwei Drittel der Kinder in der Ukraine in die Flucht. Das haben Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks Unicef ergeben. Danach sind etwa 2,8 Millionen Kinder innerhalb des Landes auf der Flucht, rund zwei Millionen seien ins Ausland geflohen. Nothilfe-Koordinator Fontaine sprach nach einem Besuch in der Ukraine von einem "Albtraum". Die Hälfte der Kinder, die noch in ihren Heimatstädten leben, sei von Hunger bedroht. In Städten wie Mariupol und Cherson gebe es außerdem seit Wochen kein fließendes Wasser und keine medizinische Versorgung mehr.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

