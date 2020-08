Stand: 19.08.2020 10:00 Uhr

Regionalflughäfen im Norden unwirtschaftlich von Katharina Seiler

Einer Studie der Umweltorganisation BUND zufolge sollte der Staat Regionalflughäfen nicht weiter unterstützen. Sie seien unwirtschaftlich und klimapolitisch bedenklich. Der BUND hat 14 deutsche Regionalflughäfen nach folgenden Kategorien untersucht: Anzahl der Fluggäste, Anschlussmöglichkeit zu anderen Flügen sowie staatliche Hilfen.

Gute Noten für Bremen

Zu den am besten bewerteten Regionalflughäfen in Norddeutschland gehört der Flughafen Bremen. Der Studie zufolge kann er trotz gesunkener Passagierzahlen wirtschaftlich - also ohne Subventionen - betrieben werden. Außerdem sei er gut mit anderen Flughäfen vernetzt, sodass die Passagiere Anschlussflüge bekommen.

FMO braucht viel Unterstützung vom Staat

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) dagegen kann nur bei den steigenden Fluggastzahlen punkten. Hier stellt die Studie einen Anstieg von rund zehn Prozent in den vergangenen fünf Jahren fest. Trotzdem ist der FMO auf hohe staatliche Subventionen angewiesen.

Rostock/Laage gehört zu Schlusslichtern

Zu den Schlusslichtern gehören die Flughäfen Kassel/Calden und Rostock/Laage. Beide haben insgesamt viel zu wenig Passagiere, sind schlecht mit anderen Flughäfen vernetzt, weshalb sie keine guten Anschlüsse anbieten und sind stark von staatlichen Subventionen abhängig, so das Ergebnis der Studie. Insgesamt gibt der BUND sieben der 14 untersuchten Airports die rote Karte. Sein Fazit: Fast alle Regionalflughäfen steckten in einer wirtschaftlichen Krise - das sei auch schon vor der Corona-Pandemie so gewesen.

Mit Subventionen ist es bald vorbei

Das Deutsche Steuerzahlerinstitut stellte in einer Bestandsaufnahme aus dem Mai ebenfalls fest: Fast alle Regionalflughäfen machen Verluste und auch die Passagierzahlen sind rückläufig. Hinzu kommen die Insolvenzen der Billig-Fluganbieter, was die Regionalflughäfen zusätzlich schwächt. Der Trend gehe zu Großflughäfen, so das Fazit des Steuerzahlerinstituts. Diese Einschätzung teilt der Verkehrsexperte bei Deutsche Bank Research, Eric Heymann. Er stellt in seinen Analysen seit Jahren fest: Regionalflughäfen sind nicht wirtschaftlich. Die Passagierzahlen seien zu niedrig und für die lokale Wirtschaft brächten sie auch kaum Nutzen. Sie zu betreiben, sei in der Regel politisch motiviert. Ab 2024 dürfte es schwierig werden für die kleinen Airports: Dann verbietet die EU staatliche Hilfen für die Regionalflughäfen.

