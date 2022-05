Stand: 09.05.2022 10:20 Uhr Putin: "Sind Angriff des Westens zuvorgekommen"

Russlands Präsident Putin hat dem Westen vorgeworfen, Pläne für eine Invasion in seinem Land und der Krim vorbereitet zu haben. Der Militär-Einsatz in der Ukraine sei daher notwendig gewesen, sagte Putin bei einer Militärparade - anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren. Auch warnte er davor, dass sich die Kämpfe auf andere Länder ausbreiten könnten. Ein globaler Krieg müsse mit allen Mitteln verhindert werden.

Selenskyj: 60 tote Zivilsten bei Angriff auf Schule

Bei einem russischen Angriff auf eine Schule im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben etwa 60 Zivilisten ums Leben gekommen. Es handele sich ausschließlich um Menschen, die in dem Gebäude Schutz gesucht hätten, sagte Präsident Selenskyj. Der Angriff soll sich gestern ereignet haben. In Mariupol konnten laut den lokalen Behörden 173 weitere Menschen das umkämpfte Stahlwerk verlassen. Ob sich in dem Tunnelsystem jetzt noch weitere Zivilisten aufhalten, ist unklar. Nach wie vor halten sich dort ukrainische Soldaten verschanzt.