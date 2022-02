Podcast "Streitkräfte & Strategien" informiert über Ukraine-Krieg

Sendung: Streitkräfte und Strategien | 25.02.2022 | 17:30 Uhr | von Carsten Schmiester und Andreas Flocken

25 Min

Die Ereignisse in der Ukraine überschlagen sich. Erste russische Einheiten sollen in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen sein. Nach Kreml-Angaben soll Russland der Ukraine ein Angebot für Verhandlungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk überreicht haben. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten bei einem Sondergipfel bereits einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Weitere Maßnahmen werden vorbereitet. Die Sanktionen sollen nun auch Präsident Wladimir Putin persönlich treffen. Denn die EU setzt Putin und seinen Außenminister Sergej Lawrow auf ihre Sanktionsliste. Host und langjähriger ARD Auslandskorrespondent Carsten Schmiester und NDR Militärexperte Andreas Flocken versuchen, das Geschehen einzuordnen.





"Streitkräfte und Strategien" gibt es schon seit mehr als 50 Jahren. Wir begleiten Entwicklungen der Sicherheits- und Militärpolitik, berichten, analysieren, hinterfragen. Eigentlich alle 14 Tage, aber jetzt täglich, weil es - wieder - Krieg gibt in Europa, viel Angst und viele Fragen.



Live Stream des NDR Info Programms:

https://www.ndr.de/nachrichten/info/radio_live/stationndrinfo102-radioplayer.html



Krieg in der Ukraine: Russland offenbar zu Verhandlungen bereit

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Krieg-in-der-Ukraine-Russland-offenbar-zu-Verhandlungen-bereit,russlandkrise100.html



Liveblog der Tagesschau zur Ukraine-Krise:

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-krieg-freitag-101.html