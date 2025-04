Rettungswagen stößt auf Einsatzfahrt mit Hirsch zusammen Stand: 26.04.2025 11:04 Uhr Die Insassen des Rettungswagens blieben unverletzt. Das Fahrzeug war mit einer Patientin auf dem Weg in ein Krankenhaus und nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Ein Rettungswagen ist am Samstagmorgen auf einer Einsatzfahrt auf der Landesstraße 34 mit einem Hirsch zusammengestoßen. Die Besatzung des Rettungsdienstes war mit einer Patientin auf dem Weg vom Einsatzort in ein Krankenhaus. Gegen 5:50 Uhr fuhr der Rettungswagen in Richtung Möllenbeck, als ein Hirsch die Fahrbahn kreuzte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Weiterer Rettungswagen nachgeordert

Der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Patientin wurde mit einem nachgeforderten Rettungswagen in das Krankenhaus transportiert. Die Insassen des Rettungswagens wurden nicht verletzt. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle.

Rund 30.200 Euro Sachschaden

Der entstandene Sachschaden am Rettungswagen und an einer Schutzplanke wird auf rund 30.200 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Quadenschönfeld war mit 13 Kameraden zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen ist die L34 zurzeit halbseitig gesperrt. Die Verkehrseinschränkungen werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern.

