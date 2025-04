Hamburg-Marathon: Wo die Straßen gesperrt werden Stand: 26.04.2025 18:49 Uhr In Hamburg findet am Sonntag wieder der Hamburg-Marathon statt. Tausende Athletinnen und Athleten werden erwartet. Für die Veranstaltung werden viele Straßen gesperrt. Dazu gibt es ein HSV-Spiel und Bauarbeiten auf der A1.

Erste Sperrungen am Messegelände gelten bereits seit Freitag. Und am Sonnabend kam es wegen der Veranstaltung "Das Zehntel", an der etwa 12.000 Kinder und Jugendliche teilnahmen, im Bereich rund um die Messehallen zu weiteren Straßensperrungen.

Am meisten Straßen am Sonntag gesperrt

Am Sonntag werden dann wieder Tausende Athletinnen und Athleten an den Start gehen. 42,195 Kilometer zieht sich ihre Laufstrecke durch die Stadt und dafür werden etliche Straßen gesperrt. Zeitgleich finden auch ein Halbmarathon und auf der gesamten Strecke ein Staffellauf statt. Die Laufstrecken rund um Alster und Elbe und rund um den Stadtpark werden am Sonntag ab 7.55 Uhr gesperrt. Die Sperrungen ziehen sich bis in den Nachmittag. Mit einzelnen Einschränkungen muss noch bis Montagmorgen um 6 Uhr gerechnet werden - vor allem rund um den Start- und Zielbereich an den Messehallen.

Interaktiver Streckenplan zeigt Details der Sperrungen

Eine interaktive Karte des Hamburg-Marathons zeigt, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen gesperrt sein werden. Die Zufahrten zu einigen Wohngebieten sind durch die Strecke des Hamburg-Marathons besonders eingeschränkt. Für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner in Alsterdorf, Bellevue, Fischmarkt, Fontenay, Karoviertel, Maienweg, und Winterhude gibt es auf den Stadtteil bezogene Detailinfos auf der Internetseite des Hamburg-Marathons. Dort finden sich auch Allgemeine Verkehrshinweise zum Ausdrucken.

Hotline zu Sperrungen beim Hamburg-Marathon

Für Fragen zu Sperrungen während des Hamburg-Marathons geben sowohl der Hamburg-Marathon selbst, als auch die Hamburger Polizei Auskunft.

Hotline Hamburg-Marathon : 040/87 97 33 37 (nur 22. April bis 25. April, jeweils 15 Uhr bis 19 Uhr)

: 040/87 97 33 37 (nur 22. April bis 25. April, jeweils 15 Uhr bis 19 Uhr) Mail Hamburg-Marathon: traffic@marathonhamburg.de

traffic@marathonhamburg.de Hotline Hamburger Polizei: 040/428 65 65 65 (nur 26. April bis 27. April, jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr)

Heimspiel des HSV und Autobahnsperrung

Für weitere Verkehrsbehinderungen in Hamburg könnte außerdem das Heimspiel des HSV sorgen, das am Sonntag um 13.30 Uhr stattfindet. Außerdem ist die A1 Richtung Lübeck zwischen dem Dreieck Norderelbe und dem Dreieck Südost wegen Bauarbeiten an der Norderelbbrücke bis Montag um 5 Uhr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 25.04.2025 | 19:30 Uhr