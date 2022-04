Osterwetter im Norden: "Es wird richtig schön" Stand: 13.04.2022 17:00 Uhr Am Osterwochenende wird es in Norddeutschland richtig sonnig. Die meisten Sonnenstrahlen bekommt Norderney. Meteorologen erwarten auf der Insel bis zu 43 Sonnenstunden. Dem Spitzenreiter folgen das Emsland mit 42 und Sylt mit 41 Sonnenstunden.

Sonnig und mild wird es vor allem in Niedersachsen. An den Küsten scheint zwar auch viel die Sonne, es bleibt aber etwas kühler. Und kühl startet auch das Osterwochenende im Norden.

Karfreitag

Der Karfreitag beginnt frisch und bleibt größtenteils bewölkt. An der Ostsee-Küste werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von 8 bis 12 Grad erreicht. Am wärmsten wird es im Süd-Westen von Niedersachsen mit 16 Grad. Die Sonne schafft es nur kurz, zwischen den Wolken hervorzustechen, sagte Meteorologe Frank Böttcher dem NDR. "Danach nimmt sie aber richtig Fahrt auf."

Karsamstag

Der Sonnabend beginnt vor allem an der Ostseeküste und in Mecklenburg-Vorpommern noch mit Bodenfrost. Autofahrer sollten aufpassen. Die Sonne lasse sich dann aber überall im Norden blicken, bei Temperaturen zwischen 10 Grad an der Ostseeküste und 15 Grad in Süd-West Niedersachsen, so Böttcher. Eine Besonderheit: Am Karsamstag ist Vollmond. Am klaren Nachthimmel kann man die Sterne besonders gut beobachten.

Die Ostereiersuche kann in diesem Jahr ruhig im Freien stattfinden: Am Ostersonntag wird es wieder sonnig und noch einmal recht warm, bei Temperaturen zwischen 10 Grad an der Ostseeküste und 16 Grad in Süd-West Niedersachsen und Hamburg. Böttcher: "Wenig Wind und viel Sonne läuten die Sommerzeit in Norddeutschland ein."

Ostermontag

Ostermontag wird der wärmste Tag des Feiertag-Wochenendes. An den Küsten bleibt es kühler bei Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad. Flensburg und Schwerin kommen auf 15 Grad. In Hamburg und Süd-West-Niedersachsen werden Temperaturen von 17 und 18 Grad erreicht. "Das sind die Temperaturen, die das Thermometer zeigt. Aber in der Sonne fühlen sich 15 bis 18 Grad deutlich wärmer an", so der Wetterexperte.

Birke blüht - Allergiker aufgepasst

So schön das Wetter am Wochenende wird, so ärgerlich kann es für Allergiker werden. "Wir rechnen mit Spitzenwerten, was den Pollenflug der Birke angeht", erklärt Böttcher. In Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern könne es zu Konzentrationen von 100 bis 600 Pollen pro Kubikmeter Luft kommen. In Schleswig-Holstein fallen die Werte niedriger aus mit nur 25 bis 100 Pollen pro Kubikmeter Luft. Das läge an den vielen Küstenstreifen an Nord und Ostsee. Generell sei der Pollenflug an den Küsten niedriger, so der Meteorologe.

1964 nur zwölf Minuten Sonnenschein zu Ostern

Mit 29 bis 43 Sonnenstunden im Norden gehört dieses Osterfest zu den wettertechnisch besseren in der Historie. Da gab es ganz andere: Der DWD zählte 1964 zwischen Gründonnerstag und Ostermontag ganze zwölf Minuten Sonnenschein. Allerdings lag Ostern damals schon Ende März. Schnee war auch nicht selten zu Ostern. Am Karfreitag 2013 lag von Hamburg bis Schwerin eine sechs Zentimeter dicke Schneedecke, die sich bis Ostermontag hielt.

