Norddeutschland muss mit viel Wind, Frost und Schnee rechnen Stand: 04.02.2021 16:15 Uhr Am Wochenende wird im Norden ein Schneesturm erwartet. Niedersachsen soll am stärksten betroffen sein, aber auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kann es mitunter stark schneien.

Neben immer mal wieder einsetzendem Schneefall wird es kalt: Am Freitag liegen die Temperaturen in Norddeutschland zwar zum Teil noch im Plus-Bereich (Elmshorn +1 Grad, Hannover +4 Grad, Grafschaft Bentheim +7 Grad). Aber am Sonnabend wird es mit -4 bis +2 Grad deutlich kälter. Am Sonntag und Montag gehen die Werte sogar auf -8 Grad herunter.

Den Prognosen zufolge werden die Schneefälle ab Sonnabendnachmittag stärker. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten zwischen Bremen und der Lüneburger Heide sowie südlich von Bremen am Sonntag 20 bis 30 Zentimeter Schnee fallen. Bei stürmischem Wind seien in Niedersachsen Schneeverwehungen möglich, sagte Meteorologin Franka Nawrath am Donnerstag. Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird - auch ab Sonnabendnachmittag - zum Teil starker Schneefall erwartet, jedoch nicht so heftig wie südlich der Elbe. "Es gibt noch Unsicherheiten", sagte Nawrath. Von Samstagabend an sei zunächst mit Dauerfrost zu rechnen. Auch zu Beginn der nächsten Woche werden weitere Schneefälle und Schneeverwehungen erwartet.

Der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher sagte im NDR Fernsehen, es sei auch eine Entwicklung möglich, bei der sich die warme Luft aufteile und an der Kaltluft vorbeiströme. Dann würde es wahrscheinlich nur im südlichen Niedersachsen stärker schneien. Für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sei zwischen keinem Schnee und 15 Zentimetern alles möglich.

Gefahr gehe in jedem Fall von gefrierendem Regen aus, der extreme Glätte verursache. Sicher sei für den ganzen Norden: "Es wird einen deutlichen Temperatursturz geben." In den Nächten seien auch Werte unter -8 Grad möglich. "Wir haben weiter eine sehr unsichere Lage", sagte Böttcher.

"Nur" Schneeschauer im Nordosten

Nach Einschätzung des Meteorologen Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee wird der Schneesturm wohl weitgehend an Mecklenburg-Vorpommern vorbeiziehen. "Es kommt ein kalter Ostwind auf, es gibt vielleicht auch mal einen Schneeschauer", sagte Kreibohm am Donnerstag. Dies geschehe aber alles im Rahmen dessen, was in einem Winter üblich ist. Trotzdem müsse immer mit glatten Stellen auf Straßen und Gehwegen gerechnet werden.

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft kommt aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen, wie Wetterexperte Böttcher erklärte.

Hilfe für Obdachlose

Angesichts der eisigen Temperaturen hat die Stadt Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose ausgeweitet. Die Unterkünfte sollen von Freitag bis zum Montag ganztägig geöffnet bleiben, so die Sozialbehörde. Wer hilfebedürftige Obdachlose bemerke solle bitte über die Telefonnummer 040 428 28 5000 die Sozialarbeiter der Bezirke und die Sozialbehörde informieren. Bei akuter Gefahr sollen direkt die 112 (Rettungsdienst) oder die 110 (Polizei) gerufen werden.

Warnung: Eisflächen nicht betreten!

Unterdessen warnen die Behörden vor dem Betreten von zugefrorenen Gewässern. Das Eis sei dünn und brüchig. Es reiche bei Weitem nicht aus, um schwerere Lasten zu tragen. Beim Betreten des Eises bestehe deshalb höchste Lebensgefahr.

Wetter verhindert A7-Bauarbeiten

Das Winterwetter ist auch der Grund, warum die geplante Vollsperrung der Autobahn 7 in Hamburg an diesem Wochenende abgesagt wurde. "Das Risiko, dass die A7 am Montag in einem nicht verkehrssicheren Zustand dem Verkehr zur Verfügung steht, ist aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse zu groß", teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Tipps für Autofahrer

Der ADAC rät dazu, das Auto im Zweifelsfall stehen zu lassen. Gerade in Flächenländern könne "man nicht damit rechnen, dass die Straßen sofort geräumt sind", sagte Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa. Der ADAC empfiehlt außerdem, eine Notausrüstung, unter anderem eine Decke, mit ins Auto zu nehmen.

