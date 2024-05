Zum 1. Mai: Große DGB-Demo in Hamburg Stand: 01.05.2024 11:26 Uhr Zahlreiche Menschen sind am 1. Mai gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg auf die Straße gegangenen und haben den Tag der Arbeit begangen. Den meisten Zulauf gab es dabei in Altona.

Dort begann am Vormittag ein Demonstration. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen in Richtung Fischmarkt starten. "Bei bestem Wetter strömen hier immer mehr Menschen auf die Straße. Wir können noch keine Zahlen nennen, aber das sieht sehr gut aus", sagte eine DGB-Sprecherin am Mittwoch kurz nach dem Beginn der Kundgebung. Dem Zug hätten sich viele Gruppen wie die Omas gegen rechts und das Hamburger Bündnis gegen rechts angeschlossen. Der DGB hatte für diese Kundgebung rund 3.000 Menschen erwartet. Am Mittag sollte die Demo am Fischmarkt ankommen. Dort sollte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, eine Rede halten.

DGB-Demos auch in Harburg und Bergedorf

In Harburg wurden zu einem Aufzug des DGB 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, in Bergedorf 500 Menschen. Die insgesamt drei Veranstaltungen finden unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" statt.

Mehrere Kundgebungen der linken Szene

Neben den DGB-Kundgebungen gibt es wieder traditionell mehrere Demonstrationen der linken Szene. Die Hamburger Polizei erwartet dafür Unterstützung aus anderen Bundesländern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2024 | 12:00 Uhr