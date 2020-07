Depeche Mode: Neues Album "Spirits in the Forest"

Depeche Mode ist neben U2 die einzige Stadionband aus den 1980er-Jahren, die heute noch aktiv ist. Jüngstes Beispiel: "Spirits in the Forest", ein Mitschnitt von Konzerten in der Berliner Waldbühne.