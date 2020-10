NDR Info Podcast zur US-Wahl: Amerika, wir müssen reden! Stand: 29.10.2020 20:41 Uhr Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni spricht mit seiner Frau im NDR Info Podcast "Amerika, wir müssen reden!" über die US-Wahl. Sie hat die Demokraten gewählt, ihr Vater ist ein Donald-Trump-Fan.

Ingo Zamperoni ist mit einer Amerikanerin verheiratet und hat viel Verwandtschaft in den Staaten. Sein Schwiegervater Paul ist ein Fan von Donald Trump und seiner Politik. Auch 2020 wählt er die Republikaner. Darüber diskutiert er kontrovers mit seiner Tochter, die die Demokraten wählt. Im Podcast unterhalten sich Ingo und Jiffer Bourguignon über ihre amerikanische Familie und geben einen privaten und intimen Einblick in das, was Trump-Anhänger und -Gegner denken.

Die wichtigste Wahl für Vater und Tochter

"Wir haben uns oft über Politik gestritten, konnten hinterher aber immer wieder ein Bier zusammen trinken - diesmal ist das anders", sagt Jiffer über das angespannte Verhältnis zu ihrem Vater.

Das Ehepaar spricht in dem Podcast über das, was es in der eigenen Familie, im Freundeskreis und auf ihren jüngsten Reisen durch die USA erlebt hat. In sehr persönlichen Gesprächen erklären der Tagesthemen-Moderator und seine Frau, welche Rolle Corona bei der Wahl spielt und warum Bekannte sich einen starken US-Präsidenten wünschen.

Jiffer Bourguignon: Auf Spurensuche

Jiffer Bourguignon ist US-Amerikanerin. Sie lebt mit ihrem Mann in Hamburg. Die 46-Jährige arbeitet als Journalistin. So ist sie Redakteurin bei "Intereconomics" und Co-Moderatorin des Podcasts Amerika Übersetzt: Der Talk zur US-Wahl 2020. Ihr Vater Paul Bourguignon, 74, lebt im US-Bundesstaat North Carolina. Vater und Tochter haben sich zuletzt für den ARD-Film "Trump, meine amerikanische Familie und ich" getroffen. Die Dokumentation ist eine familiär-politische Spurensuche. Jiffer kann nicht verstehen, wie ihr Vater Trump noch immer gut findet.

Ingo Zamperoni: Warum sind die USA so zerrissen?

Im NDR Info Podcast "Amerika, wir müssen reden!" möchte Ingo Zamperoni gemeinsam mit Jiffer herausfinden, warum nicht nur seine Schwiegerfamilie, sondern das ganze Land so zerrissen ist. Er will verstehen, was seinen Schwiegervater Paul an dem polternden Präsidenten begeistert. Wie schafft er es, über die vielen Lügen, Ungereimtheiten und Entgleisungen hinwegzusehen? Sie reden auch über Trumps Erfolge und Fehler der Demokraten.

Am 1. November fliegt Zamperoni wieder nach Washington und berichtet von dort täglich als Journalist über die US-Wahl. Auch im Podcast meldet er sich dann täglich bei seiner Frau und wird dort seine Beobachtungen schildern, diskutieren und nachfragen, wie der Streit in der Familie nach der Wahl weitergeht. Wie hat die Verwandtschaft abgestimmt und wie sind die privaten Reaktionen auf das Wahlergebnis?

Der Podcast online und im Radio

NDR Info sendet die Gespräche in der Woche der Entscheidung im Radio immer um 19 Uhr nach den Nachrichten. Von Montag bis Freitag. Der Podcast wird bereits um 17 Uhr veröffentlicht. Alle Folgen des Podcasts "Amerika, wir müssen reden!" gibt es auf dieser Seite zu hören, in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.

