NDR Hamburg: Neue Landesfunkhausleitung eingesetzt Stand: 09.09.2022 10:48 Uhr Funkhaus-Chefin Sabine Rossbach hat sich aus der Leitung des NDR Landesfunkhauses Hamburg zurückgezogen. Zuvor hatte ihr ein Teil der Mitarbeitenden in einem Brief an den Intendanten das Vertrauen entzogen.

Rossbach werde in den kommenden Wochen Urlaub nehmen, bis die Vorwürfe gegen sie durch die Antikorruptionsbeauftragte geklärt seien, teilte der NDR in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Sie habe zudem angekündigt, nicht dauerhaft auf ihre Position zurückzukehren.

Intendant Joachim Knuth sagte, Rossbach mache den Weg frei für einen Neuanfang. "Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die im Raum stehenden Vorwürfe aufzuklären", sagte Knuth.

Aufarbeitung der Vorwürfe

Die Leitung des Landesfunkhauses wird kommissarisch die stellvertretende Direktorin und Hörfunkchefin von NDR 90,3, Ilka Steinhausen, übernehmen. Zudem soll ein unabhängiges Team aus NDR Journalisten die Vorwürfe journalistisch aufarbeiten, dessen Leitung die stellvertretende Intendantin, Andrea Lütke, übernimmt.

Rossbach soll ihre Tochter, die eine PR-Agentur mit vielen prominenten Kunden führt, begünstigt haben. Konkret ging es um Events, über die das Hamburg Journal im NDR berichtete und die medial von der Agentur vermarktet wurden.

