Krieg in der Ukraine: Selenskyj-Appell für EU-Mitgliedschaft Stand: 01.03.2022 16:45 Uhr Die russische Armee verstärkt den militärischen Druck auf die wichtigsten Städte der Ukraine. Präsident Selenskyj erneuerte seine Forderung für eine ukrainische EU-Mitgliedschaft. Die Bundesregierung setzt weiter auf Krisendiplomatie. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

In einer Videobotschaft aus dem Kriegsgebiet hat der ukrainische Präsident Präsident Selenskyj von der Europäischen Union eine "gleichberechtigte" Mitgliedschaft seines Landes gefordert. "Beweisen Sie, dass Sie auf unserer Seite stehen", sagte er gerichtet an EU-Vertreter einer Sondersitzung in Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem "langen Weg" bis zu einer EU-Mitgliedschaft. Sie stellte der Ukraine mindestens 500 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Flüchtlinge in Aussicht.

Die russische Armee hat derweil den militärischen Druck auf die wichtigsten Städte der Ukraine weiter verstärkt. Ein gewaltiger Militärkonvoi soll sich Richtung Kiew bewegen, aus Charkiw wurden Raketeneinschläge gemeldet. Mehr als 670.000 Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn der russischen Invasion die Ukraine in Richtung Nachbarländer verlassen. Bei der Einreise nach Polen und Rumänien gibt es nach UN-Angaben lange Schlangen.

AUDIO: Die Ukraine wehrt sich gegen die Einkreisung (4 Min) Die Ukraine wehrt sich gegen die Einkreisung (4 Min)

Bundesregierung setzt Krisendiplomatie fort

Die Bundesregierung setzte heute ihre Gespräche über die Situation in der Ukraine fort. So ist ein Außenministertreffen Deutschlands, Frankreichs und Polens geplant. Außerdem spricht Außenministerin Baerbock (Grüne) auf der Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung in New York. Bundeskanzler Scholz (SPD) geht von einer weiteren Eskalation in der Ukraine aus. Nach einem Treffen mit Luxemburgs Premierminister Bettel kündigte er weitere Sanktionen gegen Russland an.

Das von der Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz gegründete Schweriner Tochterunternehmen Gas for Europe hat seinen Betrieb zunächst eingestellt. Der Leiter und drei Mitglieder des Büros von Altkanzler Schröder in Berlin haben Berichten zufolge ihre Zusammenarbeit mit dem wegen seiner Nähe zu Russland Präsident Putin kritisierten Schröder beendet.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Im NDR Info Hörfunk werden Sie regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht:

Weitere Informationen Hier können Sie für die Menschen in der Ukraine spenden Der NDR unterstützt den gemeinsamen Spendenaufruf von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft". mehr

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr die neuesten Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: UN brauchen 1,5 Milliarden Euro für die Ukraine-Hilfe Benötigt werde das Geld vor allem für humanitäre Hilfe in der Ukraine selbst sowie für die in andere Länder Flüchtenden. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Weitere Meldungen zum Thema aus Norddeutschland:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 01.03.2022 | 15:00 Uhr