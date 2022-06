Stand: 15.06.2022 21:52 Uhr Krieg in der Ukraine: Gazprom drosselt Gas-Lieferung noch weiter

Der russische Energiekonzern Gazprom liefert immer weniger Gas nach Deutschland. Ab Donnerstag früh würden täglich nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter durch die Pipeline Nord Stream 1 gepumpt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das wären nur noch 40 Prozent der ursprünglichen Menge. Bereits am Dienstag hatte Gazprom eine Drosselung bekannt gegeben. Als Grund nennt der Energie-Konzern fehlende Gas-Kompressoren der Firma Siemens.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hält das Vorgehen für politisch motiviert. Es gebe keine technischen Gründe, sagte Habeck in Berlin. Dies sei nur vorgeschoben.

Selenskyj will an G7- und NATO-Gipfeln teilnehmen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Einladungen zu den Gipfeln von G7 und NATO angenommen. Das schrieb Selenskyj am Mittwoch auf Twitter. Die Gruppe sieben führender Industrienationen (G7) wird Ende Juni in Bayern tagen, die NATO direkt danach in Madrid.

Die USA haben der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von einer Milliarde Dollar versprochen. US-Präsident Biden sagte nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, es gehe um Artillerie, Waffensysteme zur Küstenverteidigung und Munition. Außerdem bekomme die Ukraine mehr als 200 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe. Auch Deutschland und Großbritannien wollen unter anderem Mehrfachraketenwerfer liefern.

