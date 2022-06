Stand: 01.06.2022 14:58 Uhr Krieg in der Ukraine: Deutschland liefert weitere Waffensysteme

Die Ukraine erhält zusätzliche Waffensysteme aus Deutschland. Bundeskanzler Scholz kündigte in der Generaldebatte im Bundestag an, das Flugabwehrsystem "Iris-T" und ein hochmodernes Ortungsradar zur Verfügung zu stellen. Außerdem werde Deutschland die von den USA angekündigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern unterstützen. Teile der Opposition warfen der Bundesregierung erneut vor, bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu zögerlich zu sein. Bislang hat Deutschland unter anderem Panzerfäuste, Luftabwehrraketen und viele Millionen Schuss Munition an die Ukraine abgegeben. Zudem gibt es Zusagen über Flugabwehr-Panzer und moderne Artilleriegeschütze.

Ukrainische Armee steht im Osten unter Druck

Ukrainische Stadt Sjewjerodonezk offenbar unter russischer Kontrolle

Russische Truppen haben die Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine offenbar weitgehend eingenommen. Von ukrainischer Seite hieß es, der größte Teil des Stadtgebiets sei jetzt unter russischer Kontrolle. Der Regionalgouverneur berichtete, dass Sjewjerodonezk zu 90 Prozent zerstört sei. Auch in anderen Teilen des Donbass setzt die russische Armee ihre Angriffe fort.

Angesichts des Vormarsches hat der ukrainische Präsident Selenskyj von der EU weitere Sanktionen gefordert. Zwischen der freien Welt und dem "Terrorstaat" Russland sollte es keine nennenswerten wirtschaftlichen Verbindungen mehr geben, sagte Selenskyj in einer Videoansprache.