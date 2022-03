Krieg in Ukraine: Deutschland reduziert Energie-Abhängigkeit von Russland Stand: 25.03.2022 10:35 Uhr Während in der Ukraine weiter gekämpft wird, geht es auf politischer Ebene um die Folgen des Krieges. Deutschland arbeite mit "hohem Tempo" daran, die Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren, so Wirtschaftsminister Habeck. Die News im Überblick

Der Grünen-Politiker sagte in Berlin, dass es erhebliche Erfolge gebe auf dem Weg zu weniger russischem Gas, Öl und Kohleimport. Mit Ende des Sommers und zum Herbst hin könne Deutschland bereits komplett auf russische Kohle verzichten. Beim Öl erwarte er eine Halbierung der russischen Importe zum Sommer hin. Beim Gas könne es gelingen, bis zum Sommer 2024 bis auf wenige Anteile unabhängig von russischen Lieferungen zu werden. Deutschland sei dabei, "die Energieversorgung auf eine breitere Basis zu stellen", sagte Habeck.

Die USA wollen in diesem Jahr gemeinsam mit internationalen Partnern 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas (LNG) zusätzlich in die EU liefern, um russische Gasimporte zu ersetzen.

US-Präsident Biden wird zum Besuch in Polen erwartet

Nachdem US-Präsident Biden gestern an Gipfeltreffen der NATO, der G7 und der EU teilgenommen und den Ausschluss Russlands aus der Gruppe der G20 gefordert hatte, wird er heute in Polen erwartet - in das Nachbarland der Ukraine sind bisher etwa 2,2 Millionen Flüchtlinge eingereist, ein Großteil ist dort geblieben.

Die EU-Staaten richten zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einen Solidaritätsfonds ein. Dem Land solle bei laufenden Ausgaben geholfen werden, aber auch "nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine", so die EU-Staats- und Regierungschefs. Wie zuvor die USA erhob auch die EU offiziell gegen Russland den Vorwurf, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

