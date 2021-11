Stand: 01.07.2020 00:01 Uhr Kilometer 345 - Schildkröte trifft Tesla von Susanne Tappe und Nicolas Lieven

Nach dem Frühstück telefonieren Susanne und Nicolas mit dem Professor für Automobilwirtschaft Stefan Bratzel. Die Ladeprobleme vom Vortag überraschen ihn nicht. In Deutschland werde zu viel über die Zahl der Ladesäulen diskutiert und zu wenig über ihre Verlässlichkeit. Immerhin: Am Hotel in Magdeburg hat das E-Auto geladen. Von dort geht es weiter nach Grünheide, wo Tesla eine große Fabrik plant. Doch im Ort sind nicht alle von den Plänen überzeugt.

Folge 2: Die Zwei von der Ladesäule

