Stand: 27.11.2019 17:04 Uhr

Kaufland ruft mehrere Sorten Leberwurst zurück

Das Unternehmen Kaufland hat wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr mehrere Sorten Leberwurst zurückgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge Leberwurst mit Preiselbeeren, mit schwarzen Trüffeln, mit gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen sowie mit Apfel und Zwiebel - alle aus dem "K-Favourites"-Sortiment von Kaufland. Die betreffenden 150-Gramm-Packungen haben die Mindesthaltbarkeitsdaten 11. und 18. Dezember 2019.

In 14 von 16 Bundesländern angeboten

Die Warnung wurde am Mittwoch über das Portal Lebensmittelwarnung.de verbreitet. Die betroffene Ware wurde in 14 der 16 Bundesländern angeboten - im Norden in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Als Grund für den Rückruf nannte das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm eine mögliche Unterbrechung der Kühlkette.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 27.11.2019 | 14:00 Uhr