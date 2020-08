Jazzband Fette Hupe darf endlich wieder spielen

NDR Info - Infoprogramm - 20.08.2020 17:55 Uhr

Der Auftritt der Bigband Fette Hupe in den Herrenhäuser Gärten in Hannover wird in diesem Jahr ganz anders sein als in den Jahren zuvor. Dennoch: Die Musiker freuen sich auf das etwas andere Konzert.