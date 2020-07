Stand: 09.07.2020 17:27 Uhr

"Es ist zu früh, den Sommer abzuschreiben" von Merle von Kuczkowski

Fällt der Sommer in Norddeutschland dieses Jahr ins Wasser? Ausgerechnet jetzt, da Corona-bedingt besonders viele Menschen an Nord- und Ostsee, oder sogar ganz zu Hause Urlaub machen, herrscht im Norden Schmuddelwetter. Und das seit dem Siebenschläfer-Tag vor rund zwei Wochen. Bleibt das Wetter also noch wochenlang so? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht Hoffnung.

Thore Hansen, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), erklärt: "Die Bauernregel 'Siebenschläfer' gilt eher für Bayern als für Norddeutschland. Es ist daher noch zu früh, den Sommer im Norden abzuschreiben. Und schon am Wochenende wird das Wetter zumindest etwas besser."

Videos 00:51 Wetter: Dauerregen im Norden Kälte und Dauerregen bestimmen zurzeit das Wetter in Norddeutschland. Doch es gibt Hoffnung: Am Wochenende wird es wieder wärmer und freundlicher. Video (00:51 min)

So sind die Aussichten laut DWD

Nordsee: Am Freitag immer wieder Schauer bei maximal 16 Grad. Sonnabend gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit frischem Nordwestwind und gelegentlichen Schauern bei rund 17 Grad. Sonntag dann überwiegend freundlich und weitestgehend trocken bei bis zu 19 Grad.

Ostsee: Freitag häufig Regenschauer, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein Auflockerungen am Abend. Maximal 17 Grad. Sonnabend ebenfalls rund 17 Grad bei einem frischen Nordwestwind und einigen Schauern. Sonntag weniger Schauer bei bis zu 19 Grad.

Binnenland: Freitag in großen Teilen Bewölkung und Regen bis zum Abend. Am wärmsten wird es im Harz mit 22 Grad, sonst um die 17 Grad. Sonnabend schwacher Wind und Schauer bei bis zu 20 Grad. Sonntag nur noch örtlich wenige Schauer, Richtung Westen freundlicher, rund 20 Grad.

"Es kann nur besser werden"

Viele Hotels und Herbergen an der Nordsee und Ostsee sind ausgebucht. In Scharbeutz und weiteren Orten der Lübecker Bucht gibt es jetzt sogar eine Online-Strand-Ampel, die Touristen informiert, wie voll der Strand ist. Auch die Hotels im Harz sind diesen Sommer gut gebucht. Welches Wetter erwartet die Urlauber in nächster Zeit?

Wetter-Experte Hansen: "Die nächsten sieben Tage bleiben unbeständig bei einem mäßig warmen Niveau." Ein stabiles Hoch, das Norddeutschland den Sommer bringen würde, ist laut DWD noch nicht in Sicht. Dennoch bleibt der Meteorologe optimistisch: "Es kann nur besser werden."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 09.07.2020 | 15:00 Uhr