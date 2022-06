Gewitter und Starkregen - das Wochenende im Norden wird nass Stand: 24.06.2022 15:33 Uhr Auf Sonnenschein und sommerliche Wärme müssen die Menschen in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein am Wochenende weitgehend verzichten. Stattdessen werden Gewitter und Starkregen erwartet.

"Der Norden ist weit ab von schönem Hochdruckwetter", sagte der Meteorologe Andreas Tschapek vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dem NDR in Niedersachsen. Stattdessen mache sich heute und in den kommenden Tagen feucht-warme Luft von Süden auf, "um uns mit Schauern und Gewittern zu beglücken". Schwerpunktmäßig treffe es heute Niedersachsen. Für den Nachmittag sagte der Meteorologe Gewitter mit Hagelschauern und örtlich Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit voraus. Lokal könnten die Niederschläge auch Unwetterpotenzial mit 30 bis 35 Litern pro Quadratmeter haben.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

VIDEO: Hitzeschlacht auf dem Acker (29 Min)

In Mecklenburg-Vorpommern erst gegen Abend Regen

Im weiteren Tagesverlauf greifen die Schauer und Gewitter dann laut dem DWD-Meteorologen von Süden und Südwesten her auf Hamburg und Schleswig-Holstein über. Dort sei die Unwettergefahr aber gering. Weitgehend verschont bleibt zunächst Mecklenburg-Vorpommern. Dort soll erst zum Abend hin Schauer aus Brandenburg und Niedersachsen aufziehen. Die Luft ist dann schwül-warm und es kann gewittern.

Sonnabend bleibt es unbeständig

Auch für das Wochenende kann Tschapek keine Hoffnung auf Sonnenschein machen. Es bleibt weiterhin unbeständig mit einzelnen kurzen, kräftigen Schauern und örtlich kräftigen Gewittern. Die Unwettergefahr am Sonnabend sei aber deutlich geringer als am Freitag. Schwerpunktmäßig treffe es am Sonnabend das Emsland und Mecklenburg-Vorpommern mit Gewittern und Regen. Aber auch die übrigen Gebiete bleiben wohl nicht verschont.

Sonntag wieder Unwettergefahr

Ähnlich wird das Wetter im Norden den Vorhersagen zufolge auch am Sonntag. Der Tag startet oft heiter, zeitweise wolkig und es ist erstmal verbreitet trocken. Ab Mittag ziehen örtlich Schauer und einzelne Gewitter auf. Lokal begrenzt fällt Starkregen oder Hagel und es kann stürmische Böen geben. Lokale Unwettergefahr bestehe in allen Nord-Ländern.

Neue Woche beginnt so, wie die alte endet

Wer sich nun grämt, dass das Wetter ausgerechnet zum Wochenende hin schlecht wird, für den mag es vielleicht ein Trost sein, dass es auch zu Beginn der kommenden Woche unbeständig weitergeht. "Bis Mitte nächster Woche sind wir von stabilem Hochdruck weit entfernt", sagte Tschapek. Einen leichten Hoffnungsschimmer gebe es für das Wochenende am 2. und 3. Juli. Dann könnte es eventuell wieder sommerlich werden. Allerdings seien die Prognosen dafür noch zu ungenau und glichen "einem Blick in die Glaskugel", so der Meteorologe.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.06.2022 | 12:00 Uhr