Sendung: Infoprogramm | 27.06.2022 | 08:05 Uhr | von Busch, Lea

4 Min | Verfügbar bis 03.09.2022

Die Zahl der Beratungen beim sogenannten "Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen" ist innerhalb der letzten beiden Jahre um 20 Prozent gestiegen. Auch wenn sich das in den Strafanzeigen nicht in der Form widerspiegelt, zeigt es sich oft dort, wo Hilfe niedrigschwellig angeboten wird, zum Beispiel in den Frauenhäusern in Norddeutschland. NDR Info Reporterin Lea Busch berichtet über das Frauenhaus in Lüneburg. Dort werden immer mehr Opfer von Gewalt wegen zu hoher Auslastung abgewiesen.