Fußball-WM in Katar: Zwischen Boykott und Vorfreude Sendung: NDR Info | 14.11.2022 | 21:45 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 14.11.2024

In den Sozialen Netzwerken, in den Familien und am Arbeitsplatz wird viel diskutiert. Auch Gastronomen machen sich Gedanken.