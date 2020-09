Stand: 25.09.2020 10:28 Uhr

Fridays for Future: Heute große Demos fürs Klima

In ganz Deutschland soll es heute zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder große Demos der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" geben. Nach Angaben der Organisation sind als Teil des globalen Aktionstages in rund 450 Städten und Gemeinden Kundgebungen oder Protestaktionen geplant - auch in allen norddeutschen Bundesländern. Es gelten strikte Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Maskenpflicht.

Gericht erlaubt größere Demos in Hamburg

In Hamburg entschied das Verwaltungsgericht erst am Morgen, dass wie ursprünglich von den Veranstaltern geplant insgesamt circa 10.000 Menschen am Protest teilnehmen dürfen. Sie sollen in drei getrennten Demonstrationszügen mit jeweils 3.500 Aktivistinnen und Aktivisten am Mittag durch die Stadt ziehen. Die Sozialbehörde wollte zuvor Corona-bedingt nur insgesamt 2.000 Teilnehmende zulassen.

Niedersachsen: Bis zu 30.000 Teilnehmer in 60 Orten erwartet

Die meisten Protestierenden im Norden dürften in Niedersachsen zusammenkommen. Allein in Hannover werden nach Polizeiangaben rund 20.000 Teilnehmer erwartet - landesweit sind es über 60 Orte verteilt 30.000. Größere Aktionen sind neben der Landeshauptstadt unter anderem in Göttingen und Braunschweig geplant.

Aktionen in sieben Städten im Nordosten

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wollen junge Menschen heute unter dem Motto "Kein Grad weiter" auf die Straße gehen. Demonstrationen sind in Rostock, Schwerin, Wismar, Güstrow, Neubrandenburg, Ludwigslust und Greifswald angemeldet. In der Landeshauptstadt wird mit 300 bis 500 Teilnehmenden gerechnet, in Rostock mit etwa 300.

Schleswig-Holstein: Fahrraddemo im Kreis Pinneberg

Für 20 Orte sind in Schleswig-Holstein "Fridays for Future"-Demonstrationen angemeldet. Im Kreis Pinneberg gibt es am Vormittag eine Fahrraddemo, in Kiel und Lübeck sind ab Mittag Aktionen geplant.

