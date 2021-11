Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das Risiko der neuen Corona-Variante B.1.1.529 seit dem 29. November als "sehr hoch" ein. Die Omikron-Variante an sich wird als "besorgniserregend" bezeichnet. Diese Klassifizierung ist laut WHO-Definition ein Signal, dass eine Variante ansteckender sein oder zu schwereren Krankheitsverläufen führen kann. Außerdem besteht bei "besorgniserregenden Varianten" die Gefahr, dass herkömmliche Impfungen, Medikamente oder Corona-Maßnahmen weniger wirksam sind. Als "besorgniserregend" hatte die WHO bislang nur die Varianten Alpha, Beta, Gamma und Delta eingestuft.

Die Omikron genannte Variante weist mehr als 50 Mutationen auf, allein 32 am Spike-Protein, mit dem das Virus an der menschlichen Zelle andockt. Das ist etwa die doppelte Anzahl an Mutationen, die es bei der Delta-Variante gibt. Im Fokus haben Virologen und Impfstoffentwickler vor jene Mutationen, die eine Immunflucht begünstigen könnten, weil sie die Antikörper-Neutralisierung verringern. Bisherige, von der WHO als "besorgniserregend" eingestufte Varianten wiesen eher einen geringen sogenannten Immune Escape auf. Forscher kennen Mutationen, die einer Immunantwort ausweichen können, vor allem von der Beta- und Gamma-Variante. Weder die ebenfalls in Südafrika entdeckte Beta- noch die Gamma-Mutante haben sich in Europa durchgesetzt. AUDIO: Podcast-Sonderfolge über Omikron: Die drei Fragezeichen (32 Min) Podcast-Sonderfolge über Omikron: Die drei Fragezeichen (32 Min)

Mit Besorgnis betrachten Wissenschaftler vor allem die vergleichsweise hohe Anzahl von Mutationen der neuen Variante, die gleich mehrere Stellen des Virus betreffen. Neben den Stellen, die für das Ausweichen der Immunantwort relevant sind, betrifft das unter anderem die sogenannte Furin-Spaltstelle. Mutationen an dieser Stelle des Virus-Genoms sind bereits aus Alpha- und Beta-Variante bekannt. Sie tragen zu einer erhöhten Transmission (Übertragbarkeit) des Virus bei.



Die Wissenschaftlerin Susan Hopkins vom Imperial College in London bezeichnete die neue Variante als "die besorgniserregendste, die wir je gesehen haben". Die in Südafrika bislang festgestellte Übertragungsrate (R-Wert) liege bei 2. Das ähnele den Werten zu Beginn der Pandemie, sagte Hopkins gegenüber dem Radiosender BBC.



Die Virologin Sandra Ciesek weist darauf hin, dass zur Beurteilung vorläufiger Daten die Gesamtsituation im jeweiligen Land und die Bevölkerungsstruktur herangezogen werden müssen. Omikron ist binnen weniger Wochen in Südafrika dominant geworden, jedoch bei sehr niedrigen Fallzahlen. Südafrika hat eine viel niedrigere Impfquote als Deutschland, aber dort leben deutlich mehr Menschen, die die Infektion bereits durchgemacht haben. Das Infektionsgeschehen unterscheidet sich also stark von dem in Deutschland.

Es ist viel zu früh, das zu beurteilen. Am 28. November teilte die Vorsitzende der Mediziner-Vereinigung Südafrika, Angélique Coetzee, mit, dass die in dem Land mit Omikron infizierten Menschen bislang nicht schwer erkrankt seien. Sie sagte der BBC, die Symptome der neuen Variante seien ungewöhnlich, aber mild. Die Patienten klagten meist über einen schmerzenden Körper und extreme Müdigkeit, beispielsweise aber nicht über Geschmacks- oder Geruchsverlust. Es seien auch keine direkten Krankenhauseinlieferungen nötig.



Neben milderen Verläufen gibt es auch erste Hinweise auf Reinfektionen. "Ich habe Berichte über milde und schwerere Verläufe gelesen, aber man kann das nicht aufgrund von Anekdoten über Einzelfälle beurteilen", sagt Sandra Ciesek. "Wir müssen dafür repräsentative Daten bekommen, aber das wird leider Wochen bis Monate dauern."

Nach Einschätzung des Virologen Martin Stürmer besteht die Gefahr, dass sich die Omikron-Variante effektiv verbreitet. Wissenschaftler hatten sie zunächst bei einem guten Dutzend Fällen vor allem in Südafrika sowie in Botsuana und Hongkong entdeckt. Mittlerweile laufen weltweit Genom-Analysen. Kurz nach der Bekanntgabe der ersten Fälle im Süden Afrikas wurde B.1.1.529 bei einem Corona-Erkrankten in Israel und wenig später auch in Japan festgestellt. In Europa meldete Belgien den ersten Fall einer ungeimpften und aus dem Ausland eingereisten Person, die positiv auf die Variante B.1.1.529 getestet wurde.



Auch in Deutschland wurde die Variante nachgewiesen: zuerst in Bayern und in Hessen bei mehreren geimpften Reiserückkehrern aus Südafrika. Inzwischen gibt es weitere nachgewiesene Fälle und zahlreiche Verdachtsfälle. Allerdings ist in Sachsen mittlerweile auch ein Fall aufgetreten, bei dem es keine klare Reisevorgeschichte gibt.

Dazu gibt es abweichende Meinungen. Einige Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen der vermutlich ungewöhnlich hohen Anzahl von Mutationen nicht nur hoch ansteckend sein, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Nach Aussagen von James Naismith, Professor für Strukturbiologie an der Universität Oxford, sei es "fast sicher", dass die aktuell verfügbaren Impfstoffe weniger effektiv gegen die neue Variante sind.



"Da die Impfstoffe gegen alle bisherigen Varianten effizient sind, gehe ich davon aus, dass auch gegen diese Variante Impfschutz besteht", sagt dagegen Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel (Schweiz). "Allerdings ist es durchaus vorstellbar, dass es vermehrt zu Durchbruchsinfektionen kommt, sodass eine dritte Dosis umso wichtiger wird." Auch Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, geht nicht davon aus, dass die Impfung sich als nutzlos erweist: "Es kann sein, dass die Schutzwirkung abnimmt, aber wir sind nicht schutzlos."



Biontech-Chef Ugur Sahin ist zuversichtlich, dass Corona-Impfstoffe auch im Fall von Omikron und folgenden Virusvarianten vor schweren Krankheitsverläufen schützen werden. Sahin sagte dem "Wall Street Journal", der Körper bilde nach der Impfung Antikörper und T-Zellen, die der Immunabwehr dienten. Falls die Variante besser darin sei, die Antikörper zu überlisten, blieben immer noch die T-Zellen als Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Es sei kaum vorstellbar, dass eine Variante beide Schutzmechanismen aushebeln könnte.



Der Mainzer Impfstoffhersteller arbeitet bereits an der Entwicklung eines angepassten mRNA-Impfstoffs. Mit dem US-Partner Pfizer sei man auf den Fall einer sogenannten Escape-Variante vorbereitet, hieß es bei Biontech. Der Impfstoff könne innerhalb von sechs Wochen angepasst und erste Chargen innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden.



Deutlich skeptischere Aussagen von Moderna-Chef Stephane Bancel zur Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe hatten am Dienstag (30. November) die Börsen belastet. Bancel sagte in der "Financial Times", bestehende Impfstoffe dürften mit der Omikron-Variante ihre Probleme haben. Es werde wohl länger dauern, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten.



US-Experten wie der Immunologe und Präsidentenberater Anthony Fauci betonen seit Tagen, dass die bestehenden Impfungen in gewissem Maß auch angesichts der neuen Variante vor schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen schützen werden. Unklar sei bislang aber, wie viel geringer ihre Schutzwirkung ausfallen könnte.

Bei monoklonalen Antikörpern, die als frühe Therapie bei einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf eingesetzt werden, könnte das der Fall sein. Die künstlich hergestellten Eiweiße sollen Coronaviren am Eintritt in die menschliche Zelle hindern. Doch genau diesen Antikörpern könnte Omikron ausweichen. Nur jeweils eine Mutation wurde bei B1.1.529 bislang an den Angriffspunkten der kürzlich entwickelten antiviralen Medikamente Molnupiravir und Paxlovid identifiziert; sie würden wohl weiter wirken.

Um Aussagen über die weitere Verbreitung der Variante zu treffen, ist es laut Virologen noch zu früh. "Es ist durchaus denkbar, dass die Variante wieder verschwindet", sagt Friedemann Weber aus Gießen. "Man darf das Virus weder verharmlosen, noch darf man in Panik verfallen", urteilt Sandra Ciesek. Auch der Christian Drosten von der Berliner Charité sieht noch viele offene Fragen. So sei unklar, ob die Variante tatsächlich ansteckender ist oder ob ein anderer Faktor Grund für die momentan beobachtete Ausbreitung ist. "Für eine veränderte Krankheitsschwere gibt es derzeit keine Hinweise", sagte Drosten. Die Variante verdiene auf jeden Fall besondere Aufmerksamkeit, sind sich Experten einig.