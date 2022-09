LNG bedeutet Liquefied Natural Gas - also verflüssigtes Erdgas. Es ist farblos und ungiftig und wird produziert, indem Erdgas auf minus 161 bis 164 Grad Celsius gekühlt wird. Das Volumen wird so um das 600-fache verringert, was den Transport und die Lagerung erleichtert. Flüssiggas wird vor allem von den USA, Kanada, Katar, Australien und Russland exportiert. Genutzt wird das Flüssiggas vor allem für die Produktion von Strom und Wärme sowie als Kraftstoff, außerdem in der Metallindustrie und Düngemittelproduktion. LNG besteht vor allem aus Methan.

Bei der Antwort muss man zwei Punkte unterscheiden: die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Auswirkungen auf das Klima. Der Einsatz von LNG etwa in der Schifffahrt ist im Gegensatz zum heute vor allem genutzten Schweröl deutlich schadstoffärmer, bestätigt unter anderem der NABU. Ob LNG aber auch klimafreundlicher ist, ist nicht klar. Das hängt davon ab, wie das Erdgas gefördert, zu LNG verarbeitet und dann eingesetzt wird. Auf dem Weg kann Methan als Hauptbestandteil von Erdgas entweichen ("Methanschlupf"). Methan ist ungefähr 25 Mal so klimaschädlich wie Kohlenstoffdioxid und trägt stark zum Treibhauseffekt bei. Die Klimaschutzziele sind laut der TU Hamburg durch LNG nicht erreichbar. Dafür sei es nötig, erneuerbare Kraftstoffe zu verwenden.

Experten befürchten, der Ausbau der LNG-Technologie könnte dazu führen, diese nicht nur für den Übergang auf erneuerbare Energien zu nutzen, sondern dabei zu bleiben. Der NABU plädiert daher dafür, Gas aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und eine Zertifizierung für umweltfreundliches Gas einzuführen. Die Organisation "Fridays for Future" sieht in Gas einen "Brandbeschleuniger der globalen Klimakrise". Deutschland brauche daher keine neue Erdgas-Infrastruktur, "um die Abhängigkeit von autokratischen Regimen wie Russland zu beenden, sondern den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien".

Eine klimafreundlichere Alternative im Schwerlastverkehr ist laut der Deutschen Energie-Agentur (DENA) der Einsatz von verflüssigtem Biomethan (Bio-LNG). Die Biokraftstoffmenge kann demnach bis 2030 verdoppelt und der Anteil von Biokraftstoffen auf Basis von Rest- und Abfallstoffen von derzeit 30 Prozent auf mehr als 50 Prozent erhöht werden, konstatierte die DENA in einer Studie 2019. Auf diese Weise ließen sich rund sieben Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2030 zusätzlich einsparen.

Bisher gibt es in Deutschland noch kein LNG-Terminal. Die Bundesregierung hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg den Bau mehrerer Hafen-Terminals angekündigt: Geplant sind entsprechende Terminals in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern), im niedersächsischen Wilhelmshaven, in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und in Stade (Niedersachsen). Ein weiteres Terminal könnte zudem am Hamburger Hafen entstehen. Für die meisten Terminals liegen bereits Konzepte privater Investoren vor.

Voraussichtlich geht das erste schwimmende Terminal der Bundesrepublik in Wilhelmshaven ans Netz, angepeilter Betriebsstart ist der 21. Dezember dieses Jahres. Der Hafen Brunsbüttel soll ebenfalls bis Ende 2022 eine Anbindung an das deutsche Gasnetz erhalten. Auch das private Terminal der Deutschen Regas in Lubmin soll Ende 2022 in Betrieb gehen. Ein Jahr später soll am Standort in Mecklenburg-Vorpommern eine weitere vom Bund gemietete Anlage starten. Das Terminal im niedersächsischen Stade soll ab Winter 2023 Flüssiggas importieren können. Ein zweites Terminal in Wilhelmshaven soll im Winter 2023/2024 in Betrieb gehen.

An einem Flüssiggas-Terminal können Tankschiffe, kommend aus Erdgas produzierenden Ländern, anlegen. Das von ihnen transportierte LNG wird in sogenannte kryogene Tanks geleitet und dort sehr kalt gelagert. Kleinere Transportschiffe können das LNG dann zu größeren Schiffen bringen und sie betanken. Lkw können das LNG im Inland verteilen und beispielsweise Schiffe betanken. Zudem kann es im Terminal wieder in Gas umgewandelt - regasifiziert - und ins Gasnetz eingespeist werden.



Insgesamt 27 LNG-Terminals gibt es in Europa - unter anderem im niederländischen Rotterdam und im belgischen Zeebrugge, in Dünkirchen (Frankreich), Barcelona und Cartagena (Spanien) sowie im polnischen Swinemünde. Außerdem in Großbritannien, Griechenland, Portugal, Italien und Litauen.

Vorübergehend könnte auch ein Schiff als LNG-Terminal eingesetzt werden. Daran würden Flüssiggas-Transporter anlegen, das Gas würde über eine Leitung an Land gelangen.

Die Top-Produzenten von Erdgas sind USA und Russland gefolgt vom Iran, Kanada, Katar, China und Norwegen. Mangels eigenen geeigneten Hafen-Terminals bezieht Deutschland bisher kein LNG direkt über Transportschiffe aus den USA oder von anderen Ländern, sondern vor allem Erdgas über Pipelines aus Russland (55 Prozent), Norwegen (30 Prozent) und den Niederlanden (12 Prozent). Russische Erdgaslieferungen machten 2020 mehr als die Hälfte der deutschen Erdgas-Importe über Pipelines aus.