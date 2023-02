Erdbeben in Türkei und Syrien: Erste Helfer aus dem Norden vor Ort Stand: 07.02.2023 11:11 Uhr Angesichts der schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Tausenden Todesopfern gibt es auch aus dem Norden Beileidsbekundungen. Aus Niedersachsen sind bereits Hilfskräfte in der Türkei vor Ort.

Die internationale Katastrophenschutzorganisation @fire mit Sitz in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist mit insgesamt 17 Helfern und Helferinnen in dem Erdbebengebiet vor Ort. Darunter sollen auch vier Einsatzkräfte aus Niedersachsen und ein speziell ausgebildeter Hund aus Bremen sein. Das teilte @fire auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Heute Morgen ist das Team im türkischen Adana gelandet.

"Das ist eine Art Höhlenrettung"

Vor Ort werden die Helferinnen und Helfer von @fire für die Koordinierung und Erkundung eingesetzt. "Das ist eine Art Höhlenrettung", schilderte @fire-Mitbegründer Jan Südmersen das Vorgehen bei verschütteten Menschen. "Man versucht sich Gänge zu machen in die Gebäude und sich direkt zu den Verschütteten vorzuarbeiten und sie rauszuholen. Das ist eine schwierige und technische Arbeit, für die wir aber ausgebildet sind," sagte Südmersen. Auch das Technische Hilfswerk in Niedersachsen bereitet sich auf einen Einsatz in der Türkei und Syrien vor.

AUDIO: Katastrophen-Helfer: "Hilfe muss auch nach Syrien kommen" (5 Min) Katastrophen-Helfer: "Hilfe muss auch nach Syrien kommen" (5 Min)

Weil: "Das Ausmaß der Zerstörung ist bestürzend"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte der türkischen Generalkonsulin Gül Özge Kaya schon am Montag kondoliert. Das Ausmaß von Tod und Zerstörung durch die Erdbeben sei bestürzend, sagte Weil laut einer Mitteilung. "Meine Anteilnahme und mein Mitgefühl gelten den Angehörigen der Opfer und denjenigen, die um das Leben von Verwandten und Freunden bangen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung."

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte, Niedersachsen stehe für Hilfe bereit. Die Hilfeersuche würden über den Bund koordiniert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat das Technische Hilfswerk und die Bundespolizei mobilisiert.

Weitere Informationen Spenden für Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen zu Spenden für die Menschen in der Erdbeben-Region auf. Mehr bei tagesschau.de extern

Linken-Vorsitzende Wissler war vor Ort

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler war in Diyarbakir Augenzeugin der Erdstöße. "Ich bin von dem Erdbeben aus dem Schlaf gerissen worden. Es war ein sehr heftiges Beben - und vor allem auch ein sehr lang anhaltendes", berichtete Wissler im Interview bei NDR Info. "Es ist eine völlige Hilflosigkeit, wenn der Boden unter einem bebt und man überhaupt nicht weiß, wo man hin soll." Sie sei nach dem Nachbeben raus auf die Straße gegangen. "Es war furchtbar, weil die Menschen völlig verängstigt und verzweifelt waren", schilderte die Linken-Vorsitzende ihre Eindrücke. Sie forderte baldige humanitäre Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. Im Südosten der Türkei und in Nordost-Syrien sei es sehr kalt und weitere Schneefälle würden erwartet: "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit."

AUDIO: Erdbeben in der Türkei: Linken-Chefin Wissler war Augenzeugin (5 Min) Erdbeben in der Türkei: Linken-Chefin Wissler war Augenzeugin (5 Min)

Landesbischöfin ruft zu Spenden auf

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, rief zu Spenden auf. "Ich bete für alle Opfer und ihre Angehörigen und ich bete für die, die verschüttet sind, dass sie geborgen und gerettet werden können", sagte Kühnbaum-Schmidt in einer ersten Reaktion nach der Naturkatastrophe. Die Bischöfin bat um Spenden an die Diakonie Katastrophenhilfe. "Lassen Sie uns solidarisch an der Seite der Menschen sein, die jetzt so Schweres erleben."

Zahl der Erdbeben-Opfer steigt weiter

Nach mehreren schweren Erdbeben am Montag in der türkisch-syrischen Grenzregion ist die Zahl der Toten auf mehr als 5.000 gestiegen. In der Türkei seien bisher 3.419 Tote registriert worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay. Dazu kämen 20.534 Verletzte. In Syrien zählten Behörden und Rettungskräfte in den von der Regierung in Damaskus kontrollierten Gebieten und in Territorien unter der Kontrolle von Rebellen insgesamt 1.604 Todesopfer.

Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter erheblich steigt. In dem Katastrophengebiet, in dem Millionen Bürgerkriegs-Geflüchtete aus Syrien Schutz gesucht haben, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein.

