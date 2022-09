Stand: 20.09.2022 05:51 Uhr Energiekrise: Habeck stellt Gasumlage in Frage

Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt die geplante Einführung der Gasumlage offenbar in Frage. Nach Informationen des ARD-Haupstadtstudios hält er es für fraglich, ob die Gasumlage noch rechtens ist, sollte der Energiekonzern Uniper verstaatlicht werden. Der größte deutsche Gas-Importeur ist in Schwierigkeiten, weil er zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes Gas aus Russland kaufen muss. Die Gasumlage soll von Oktober an greifen. Sie beträgt 2,4 Cent pro Kilowattstunde.

VIDEO: Neues LNG-Terminal ab Mitte nächsten Jahres vor Lubmin (3 Min)

Weitere Panzerhaubitzen der Bundeswehr für Ukraine

Die Ukraine soll zur Verteidigung gegen Russland vier weitere Panzerhaubitzen von der Bundeswehr erhalten. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet, hieß es vom Verteidigungsministerium. Damit steige die Zahl der von Deutschland gelieferten Artilleriegeschütze auf 14. Hinzu komme ein neues Munitionspaket. Die so genannten "Panzerhaubitzen 2000" sind Geschütze mit einer Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow sprach der Bundesregierung auf Twitter seinen Dank aus. Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, kündigte unterdessen an, am Mittwoch in einer Videoansprache vor den Vereinten Nationen schnellere Waffenlieferungen und Hilfsleistungen anderer Länder zu fordern.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 20.09.2022 | 06:00 Uhr