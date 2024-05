Anhänger von "Muslim Interaktiv" planen neue Demo am Sonnabend Stand: 06.05.2024 16:23 Uhr Vor anderthalb Wochen gingen mehr als 1.000 Anhängerinnen und Anhänger der Gruppierung "Muslim Interaktiv" in St. Georg auf die Straße. Sie forderten unter anderem: ein Kalifat in Deutschland, also einen Staat nach den Regeln der Scharia. Viele hatten das heftig kritisiert. Am Sonnabend nun will die Gruppe wieder demonstrieren.

"Demonstration gegen Zensur und Meinungsdiktat" - so lautet das Motto des Aufzugs. Die Polizei bestätigt, dass diese Demonstration für Sonnabend 16 Uhr angemeldet ist - von einer Privatperson, wieder am Steindamm und wieder für 1.000 Teilnehmende. Für den CDU-Fraktionschef Dennis Thering geht das gar nicht. Er fordert vom Senat ein Verbot der Veranstaltung. "Die verstörenden Bilder von Kalifat-Verherrlichung am Hamburger Steindamm dürfen sich nicht wiederholen", so Thering.

Versammlungsbehörde prüft Demo-Verbot

Zuständig ist die Versammlungsbehörde, die zur Polizei gehört. Und die bestätigte am Montag NDR 90,3: Ob die Demonstration stattfinden dürfe, werde gerade geprüft. Eine solche Prüfung hat es auch vor der letzten "Muslim Interaktiv"-Demo gegeben. Juristen sahen dafür aber keine Rechtsgrundlage, so Polizeipräsident Falk Schnabel. Am vergangenen Wochenende hatte es eine Gegen-Demonstration in Hamburg gegeben. Etwa 800 Menschen hatten damit ein Zeichen gegen Islamismus gesetzt. Dazu aufgerufen hatten unter anderem der Verein Kulturbrücke, Parteien und die Kurdische Gemeinde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.05.2024 | 16:00 Uhr