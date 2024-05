"Kriegstüchtig" werden: Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht?

Die Bundeswehr hat Personalsorgen und es gibt einen Krieg in Europa. Sollte Deutschland deshalb die Wehrpflicht wieder einführen? Könnte die Gesellschaft davon auch profitieren? Unser Thema bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Montag um 20.15 Uhr.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie ARD Mitreden! hier im Video-Livestream oder im Radio auf BR24, HR Info, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell

oder im auf BR24, HR Info, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Bundeswehr "kriegstüchtig" machen - eine Herkulesaufgabe: Es fehlt nicht nur Material, sondern auch Personal. Rund 181.500 Soldatinnen und Soldaten zählt die Truppe, deutlich weniger als zu Zeiten des Kalten Krieges. Außerdem stehen weniger Menschen bereit, die im Umgang mit Waffen und Ausrüstung die Grundfertigkeiten beherrschen. Denn seit knapp 13 Jahren ist die Wehrpflicht ausgesetzt, genau wie der Zivildienst. Der Schritt war eine Zäsur - militärisch, politisch, auch gesellschaftlich. Beide Dienste galten auch als Klammer, die unterschiedlichste Schichten und Gruppen zusammenbrachte.

Ukraine-Krieg verschärft Sicherheitssorgen

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der möglicherweise auch hierzulande gestiegenen Bedrohungslage stellt sich die Frage: Sollte die Entscheidung aus dem Jahr 2011 nun rückgängig gemacht werden und Deutschland die Wehrpflicht wieder einführen? Die Meinung in der Bevölkerung ist gemischt, wie Umfragen zeigen. In der Politik wird ebenfalls um eine Antwort gerungen. Die SPD ist gespalten: Während die Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken auf Freiwilligkeit und eine Berufsarmee setzen, plädierte der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels jüngst für eine "Auswahlwehrpflicht": Alle Frauen und Männer ab 18 Jahren sollten erfasst, gemustert und dann - sofern tauglich, willig und benötigt - für mindestens ein Jahr eingezogen werden. Minister Pistorius lässt derzeit verschiedene Modelle prüfen und will in Kürze einen Vorschlag präsentieren.

Im Raum stehen verschiedene Modelle

FDP und Grüne sind mehrheitlich gegen einen Pflichtdienst, ebenso die Linke. Die AfD fordert in ihrem Programm einen Grundwehrdienst für junge Männer. Unterdessen kursieren in der Union zwei Modelle. Die Spitze der CDU ist für ein verpflichtendes "Gesellschaftsjahr", Junge Union und Nord-CDU wollen beim anstehenden CDU-Parteitag in Berlin den Programmentwurf des Vorstands ergänzen - und zwar um den Satz: "Wir werden die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurücknehmen und eine Wehrpflicht für alle einführen."

Welches Modell schlagen Sie vor? Oder sind Sie gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Welche Vor- oder Nachteile hätte es Ihrer Ansicht zufolge, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einzuführen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung - bei "Mitreden! Deutschland diskutiert"

Moderator Christian Orth begrüßt als Gäste:

Kilian Neuwert

Bundeswehr-Experte des Bayerischen Rundfunks

Philipp Türmer

Bundesvorsitzender der Jusos

Eva Maria Welskop-Deffaa

Vorsitzende des Deutschen Caritasverbandes