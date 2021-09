Coronavirus-Update: Drosten heute Abend wieder im Podcast Stand: 03.09.2021 11:00 Uhr Der NDR Info Podcast Coronavirus-Update kehrt aus der Sommerpause zurück. Zum Auftakt spricht Korinna Hennig mit Christian Drosten über die aktuelle Lage, die Erfolge und Misserfolge des Sommers und über seine Erwartungen für den Herbst.

Die Auftaktfolge veröffentlicht NDR Info anders als sonst nicht an einem Dienstag, sondern schon heute gegen 18 Uhr als Audio-Podcast sowie als Video auf dieser Seite. Im Radio sendet NDR Info ab 18.05 Uhr eine gekürzte Version des Podcasts. Das Video wird um 19.15 Uhr auch auf tagesschau24 zu sehen sein.

"Wenn die Impfquote so bleibt, wird es schwierig"

Eines der Themen dieser Folge: Anfang Juni hatte Drosten im Podcast prognostiziert, dass die Quote der vollständig Geimpften spätestens Mitte September bei rund 80 Prozent liege. "Wenn die Impfquote so wie jetzt bei 60 Prozent bleibt, dann wird's echt schwierig im Herbst", so der Tenor im Vorgespräch zwischen Korinna Hennig und Christian Drosten. Zudem wird es um neue Studien zu Impfdurchbrüchen, die Besonderheiten der nun in ganz Europa vorherrschenden Delta-Variante und den Umgang mit Ungeimpften im Verhältnis zu Geimpften gehen.

Künftig alle 14 Tage dienstags

Künftig wird der Podcast im 14-Tages-Rhythmus dienstags veröffentlicht. Die nächste Folge mit der Virologin Sandra Ciesek wird am 14. September veröffentlicht. Im Juli und August hatten NDR Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann und Sandra Ciesek die Hörerinnen und Hörer mit acht Kompaktfolgen zum Forschungsstand informiert.

Der Podcast Coronavirus-Update wurde unter anderem mit zwei Grimme Online Awards, einem Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises sowie dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet und gehört zu den erfolgreichsten Podcasts des Jahres.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek Hier finden Sie alle bisher gesendeten Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 03.09.2021 | 18:05 Uhr