Coronavirus-Update: Die häufigsten Hörerfragen

Das neuartige Coronavirus hat sich in der Welt ausgebreitet und viele Menschen wollen sachliche Informationen zur aktuellen Lage. NDR Info befragt dazu im Wechsel Professor Christian Drosten, den Leiter der Virologie an der Berliner Charité und Professor Sandra Ciesek, die Leiterin der Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt.

Schrittweise werden immer weitere Lockerungen der bestehenden Maßnahmen beschlossen. Bei vielen Menschen sorgt das für Verunsicherung: Kann man jetzt wieder ohne Bedenken in Restaurants gehen? Wie sieht es mit einer möglichen Ansteckung beim Sport aus? Und wohin kann man in den Urlaub fahren? Aber auch Fragen zu aktuellen Fallzahlen, zu den neuesten Entwicklungen in Bezug auf einen Impfstoff sowie zu Verschwörungstheorien kommen auf. Unserer Hörerinnen und Hörer können ihre Fragen rund um das Coronavirus an Professor Christian Drosten und Professor Sandra Ciesek stellen - per Mail an meinefrage@ndr.de - die Fragen werden dann anonym im Podcast beantwortet.

In dieser Übersicht sehen Sie, in welchen Folgen Sie die Antworten zu den häufigsten Hörerfragen finden. Per Klick auf die Links kommen Sie direkt an die richtigen Stellen in den Skripten. Bitte beachten: die Informationen aus älteren Folgen sind teilweise schon überholt. Zur Orientierung: Folge 1 lief am 26. Februar, Folge 54 am 1. September 2020.

Übertragung und Schutz vor Ansteckung

Wie wird das Virus übertragen? Wie kann ich mich anstecken?

Folge 2, Folge 14, Folge 28, Folge 40, Folge 47, Folge 50

Wie schütze ich mich vor einer Ansteckung? Wie helfen Masken?

Folge 19, Folge 25, Folge 28, Folge 32, Folge 47

Kann ich mich bei meinem Haustier anstecken und umgekehrt?

Folge 6

Sind Restaurantbesuche ein Risiko für Ansteckungen?

Folge 40

In Schlachthöfen kam es vermehrt zur Ansteckung, ist das Fleisch im Supermarkt belastet?

Folge 42

Ansteckung im öffentlichen Nahverkehr?

Folge 43

Welche Bedeutung haben Superspreader und Superspreading-Ereignisse?

Folge 44

Ist das Ansteckungsrisiko in Hochhäusern mit Fahrstühlen und engen Fluren erhöht?

Folge 50

COVID-19: Symptome, Verlauf und Spätfolgen

Welche Symptome verursacht COVID-19?

Folge 23, Folge 28, Folge 45

Wir verhalte ich mich bei Grunderkrankungen?

Folge 1, Folge 6

Spielt die Blutgruppe eine Rolle beim Krankheitsverlauf?

Folge 48

Wie verlaufen Erkrankung und Behandlung?

Folge 3, Folge 18

Was ist bisher über Spätfolgen bekannt?

Folge 23, Folge 34, Folge 41

Tests auf COVID-19 und Antikörper und Immunität

Wie funktioniert der PCR-Test?

Folge 21, Folge 22

Warum werden nicht mehr Tests durchgeführt?

Folge 17, Folge 29

Gibt es einen Schnelltest?

Folge 5

Kann ich mich selbst zuhause testen?

Folge 6

Inwiefern wären großfläche stichprobenartige Tests sinnvoll?

Folge 7, Folge 21

Gibt es automatisierte Antikörper-Tests?

Folge 21

Gibt es falsch positive und falsch negative Tests?

Folge 31, Folge 48

Hat Deutschland mittlerweile die Kapazität, sogar ganz ohne Symptome zu testen?

Folge 39

Kann das Virus reaktiviert werden? Oder ist man nach überstandener Krankheit immun?

Folge 31, Folge 48, Folge 54

Fallzahlen und Sterberaten

Warum gibt es Deutschland weniger Todesfälle als in anderen Ländern?

Folge 18, Folge 24

Wie gehen andere Länder mit dem Coronavirus um?

Folge 20, Folge 45, Folge 49

Wie werden sich die Fallzahlen entwickeln?

Folge 24

Wie belastbar sind die Statistiken?

Folge 29

Kommen die hohen Fallzahlen wirklich von den SARS-2-Infektionen?

Folge 42

Medikamente und Impfstoff

Wann ist mit einem Impfstoff zu rechnen?

Folge 4, Folge 26, Folge 35

Muss der Impfstoff dauernd angepasst werden wie bei der Grippe?

Folge 48

Welche Medikamente werden getestet?

Folge 22, Folge 47, Folge 49

Impfung gegen Tuberkulose (BCG-Impfung) hilfreich?

Folge 45

Stichwort Remdesivir:

Folge 45

Stichwort Chloroquin:

Folge 45

Ursprung, Verbreitung und Entwicklung des Virus

Woher stammt das Virus?

Folge 4, Folge 40

Ist es ausgeschlossen, dass es das Virus schon länger in Europa und Deutschland gibt?

Folge 23, Folge 25, Folge 40

Verändert das Virus irgendwann seine Eigenschaften (Mutation)?

Folge 3, Folge 8, Folge 25, Folge 34, Folge 40, Folge 47, Folge 54

Quarantäne und Lockdown

Welche Maßnahmen brauchen wir, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen?

Folge 12

Wie lange müssen die Maßnahmen bestehen bleiben, um nachhaltig Wirkung zu zeigen?

Folge 18, Folge 43

Waren die Maßnahmen wirklich nötig?

Folge 48

Lockerungen der Maßnahmen

Sind Lockerungen das falsche Signal?

Folge 24, Folge 40

Wie kann es nach den Lockerungen der Maßnahmen weitergehen?

Folge 24, Folge 34, Folge 41, Folge 44

Erhöhen Schul- und Kitaöffnungen das Infektionsrisiko?

Folge 38, Folge 43, Folge 46, Folge 49

Die Fallzahlen sind niedrig, muss ich noch Abstand halten?

Folge 45

Demonstrationen in vielen Großstädten, muss man mit steigenden Infektionszahlen rechnen?

Folge 49

Kommt eine zweite Welle?

Folge 54

Medienberichte

Was hat es mit Verschwörungstheorien und der Meinung vermeintlicher Experten auf sich?

Folge 16 , Folge 40

Gibt es im Erbgut des Coronavirus auch Sequenzen von HIV - so wie es der Nobelpreisträger Luc Montagnier geäußert hat?

Folge 40

Was sagt Christian Drosten zu den Anschuldigungen der "Bild"-Zeitung und die Kritik an seiner Studie?

Folge 43, Folge 46

Kinder

Welche Rolle spielen Kinder bei Infektionen und Ansteckungen?

Folge 19, Folge 33, Folge 36, Folge 46

Sind Kinder womöglich weniger empfänglich für das Virus?

Folge 1, Folge 37

Kinder mit Coronavirus-Infektion haben ein ähnliches Krankheitsbild wie das Kawasaki-Syndrom?

Folge 41

Sind Schwangere und Neugeborene betroffen und gefährdet?

Folge 1, Folge 6, Folge 37

Handydaten, Tracing-App, Nachverfolgen von Infektionsketten

Wie nützen Bewegungsdaten? Wie funktioniert die Datenspende über Fitness Tracker?

Folge 30

Was bringt die Einführung einer "Contact Tracing App"?

Folge 30, Folge 49, Folge 50

Wie können Infektionsgeschehen nachverfolgt werden (z.B. über das Abwassersystem)?

Folge 29

