68 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Göttingen

Freibäder dürfen in HH öffnen , weitere Schulrückkehrer in SH,

Neue Folge des Coronavirus-Podcast mit Christian Drosten geht online

NDR Recherche: Norddeutschland bei digitaler Schule abgehängt

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Osnabrück: Niels-Stensen-Kliniken untersuchen Patienten auf Corona

Alle Patienten, die von heute an in die Kliniken des Niels-Stensen-Verbundes geplant oder notfallmäßig stationär aufgenommen werden, werden auf den Coronavirus getestet. Die Kliniken übernehmen damit eine Vorreiterrolle in Deutschland.

Keine Abschlussfeiern und Abibälle in Niedersachsen

Abschlussfeiern und Abibälle wird es in diesem Jahr in Niedersachsen nicht geben. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat jetzt für alle Entlassungsfeiern eine klare Absage erteilt. "Für die Schulabgänger und die Familien tut mir das sehr leid, weil diese Veranstaltungen häufig das Highlight der Schulzeit sind", sagte Tonne. Solche Feste mit Hunderten Menschen fielen aber unter das bis Ende August geltende Veranstaltungsverbot. "Die Feiern können gegebenenfalls nachgeholt werden - das würde mich sehr freuen, auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist", sagte Tonne.

68 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Göttingen

In Göttingen sind nach mehreren privaten Familienfeiern mindestens 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die Ergebnisse weiterer Tests stünden noch aus, teilte die Stadt am Montagabend mit. Eine Person werde weiterhin stationärer behandelt. Die Behörden in Göttingen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Infizierten Kontakt hatten. 203 Kontaktpersonen ersten Grades seien in Stadt und Landkreis Göttingen identifiziert worden, hieß es. Alle hätten eine Quarantäneverfügung erhalten und sind aufgefordert sich testen zu lassen. Weitere Kontakte hätten sich etwa in Salzgitter, Osnabrück oder dem Eichsfeld Kreis gefunden. Diese seien informiert worden.

Weitere Schulrückkehrer in SH, Freibäder dürfen in HH öffnen

In Schleswig-Holstein dürfen ab heute die restlichen Jahrgangsstufen zumindest zeitweilig wieder an die Schulen zurückkehren. Das betrifft in den Gemeinschaftsschulen und denen mit Oberstufe die 5., 6. und 7. Klassen sowie in den Gymnasien die Jahrgänge 5, 7 und 9. In den Kitas startet ein eingeschränkter Regelbetrieb, dabei wird die Gruppengröße von 10 auf 15 Kinder erhöht. In Hamburg dürfen Freibäder wieder öffnen, allerdings müssen die Eintrittskarten vorher online gekauft werden.

Koalition berät über milliardenschwere Konjunkturhilfen

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen heute ein Milliardenpaket zur Ankurbelung der Konjunktur in der Corona-Krise beschließen. Bei dem Treffen im Kanzleramt mit Spitzenvertretern der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht es um Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, Familien und Kommunen. Im Gespräch waren zuletzt unter anderem eine Einmalzahlung an Familien von 300 Euro pro Kind, Kaufprämien für Autos, Steuerentlastungen für Unternehmen, eine frühere Abschaffung des Solidaritätszuschlags und finanzielle Hilfen des Bundes für Städte und Gemeinden.

Neue Folge des Coronavirus-Podcast mit Christian Drosten geht online

Was gibt es Neues in Sachen Coronavirus? Virologe Christian Drosten steht in einer neuen Folge des Podcast "Coronavirus-Update" wieder Rede und Antwort.

Digitale Schule? Norddeutschland ist abgehängt

Norddeutschlands Schulen konnten in der Corona-Krise bisher kaum an digitale Erfahrungen anknüpfen. Das ergab eine NDR Info Recherche in allen vier norddeutschen Bundesländern. Die meisten Lehrkräfte greifen zu einem altbewährten Kommunikationsmittel: Sie schreiben E-Mails an ihre Schülerinnen und Schüler.

33 Corona-Neuinfektionen am Montag im Norden bestätigt

Gestern sind in Norddeutschland 33 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: Niedersachsen meldete 22, Schleswig-Holstein drei, Hamburg acht und Mecklenburg-Vorpommern keine.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Moin! Der Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte sowie den folgenden Seiten: