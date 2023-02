Corona-Blog: Mehr als 70 Infizierte bei UPS

Die wichtigsten Ereignisse vom Donnerstag, 28. Mai 2020 im Blog zur Corona-Krise in Norddeutschland - mit Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Auch am Freitag gibt es wieder einen Coronavirus-Live-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Folge des Podcasts mit Virologe Christian Drosten online

Kritik an schneller Schulöffnung in Schleswig-Holstein

Küsten im Norden erwarten Urlauber-Ansturm zu Pfingsten

Niedersachsen meldet 87 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein, Hamburg jeweils zwei, Mecklenburg-Vorpommern 0 und Bremen 24.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Wie geht es mit der Hamburger Kneipenszene weiter?

Kneipen und Bars in Hamburg leiden unter der Corona-Krise und fordern mehr Unterstützung vom Senat. Gastronomen hoffen auch darauf, ihre Außenbereiche vergrößern zu können.

MV: Rund 350 Anträge für Soforthilfe eingegangen

Rund 350 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben bislang einen Antrag auf ein Überbrückungsstipendium, also eine einmalige Zahlung von 2.000 Euro für freischaffende Künstler und Solo-Selbstständige in Zeiten der Corona-Krise, gestellt. Davon seien bis Ende vergangener Woche 279 bewilligt worden, 31 Künstler hätten ihren Antrag wieder zurückgezogen.

Hamburg: Soforthilfen nahezu vergeben

Die 500 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen in Hamburg sind nahezu vergeben. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte vor dem Corona-Sonderausschuss der Bürgerschaft, 480 Millionen Euro seien ausgezahlt worden, fast der gesamte Rest sei zugesagt. Die Anträge konnten seit Ende März gestellt werden.

Rund zwei Drittel der Antragsteller seien Solo-Selbstständige, größere Unternehmen machten nur ein Prozent aus. Von den Branchen sei vor allem das kreative Milieu in Kunst und Unterhaltung vertreten, das Gastgewerbe mache 14 Prozent aus. Von den 500 Millionen Euro kamen 40 Prozent von der Stadt und 60 Prozent vom Bund. Dressel hofft, dass das an diesem Wochenende auslaufende Hilfsprogramm vom Bund verlängert wird.

24 neue Corona-Fälle in Bremen

Im Land Bremen gibt es 24 weitere bestätigte Corona-Fälle. Das hat das Gesundheitsressort bekannt gegeben. Demnach sind es 19 Fälle mehr in der Stadt Bremen, 5 in Bremerhaven. Ingesamt gelten 1.062 Menschen inzwischen als genesen. 995 davon in der Stadt Bremen, 67 in Bremerhaven.

Corona-Tests in mehreren Schlachthöfen negativ

Nach Corona-Infektionen in niedersächsischen Fleischbetrieben liegen die Ergebnisse weiterer Tests vor. Nach Angaben der Landkreise Osnabrück und Vechta sowie der Stadt Wilhelmshaven wurden in den nun untersuchten Schlachtbetrieben keine Infektionen festgestellt.

Prostitution bleibt verboten

Prostitution bleibt in Niedersachsen angesichts der Corona-Epidemie bis auf Weiteres verboten. Wie das Sozialministerium in Hannover mitteilte, sei für die Öffnung von Bordellbetrieben und die Erlaubnis von Straßenprostitution noch kein Zeitpunkt ins Auge gefasst.

Allerdings liege dem Land ein umfangreiches Hygienekonzept des in Hannover ansässigen Unternehmerverbands Erotikgewerbe Deutschland zu einem Teilstart des Gewerbes vor. Es sieht eine Wiedereröffnung der Bordellbetriebe unter Beschränkung auf erotische Massagen vor. Der Verband argumentiert damit, dass körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik, Fußpflege, Tätowieren und medizinische Massagen bereits wieder unter Sicherheitsvorkehrungen zugelassen seien.

SH: Ist es zu früh für Regelbetrieb?

Schleswig-Holstein will an Grundschulen den regulären Schulbetrieb am 8. Juni wieder starten. Die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW findet das absurd.

Keine neuen Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern ist heute keine neue Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Demnach wurden im Nordosten insgesamt 759 Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mitteilten.

72 UPS-Mitarbeiter nahe Hannover infiziert

Beim Postdienstleister UPS in Langenhagen bei Hannover haben sich 72 Mitarbeiter des Verteilzentrums mit dem Coronavirus infiziert. Das teilten das Sozialministerium und die Region Hannover am Donnerstag mit. 55 Mitarbeiter, deren Test zunächst negativ ausgefallen war, sollen erneut getestet werden.

Auch Covid-19-Fälle in einer Kita und einer Schule in Hannover ständen im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen bei UPS, teilte die Region Hannover mit. Familien mit einem beruflichen Bezug zum Unternehmen wurden gebeten, wachsam auf eventuelle Krankheitssymptome zu achten. Paketzusteller seien jedoch nicht betroffen. Postsendungen könnten daher risikolos in Empfang genommen werden.

MV: Einschulungsfeiern trotz Corona

Für die Erstklässler gibt es im August trotz der Corona-Pandemie Einschulungsfeiern in den Schulen. Die Feiern werden jedoch unter anderen Bedingungen ablaufen als in den Jahren zuvor, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) erklärte. Die Hygienevorschriften müssten eingehalten werden. Details nannte sie nicht. Gleiches gelte für Abschlussfeiern zum Ende dieses Schuljahres. Auch Zeugnisausgaben vor den Ferien seien möglich.

Bundestag beschließt weitere Coronahilfen

Die Bundesregierung verlängert die Lohnfortzahlung für Eltern von sechs auf zehn Wochen pro Elternteil und auf 20 Wochen für Alleinerziehende. Die Verdienstausfälle für Eltern, die nicht arbeiten können, weil sie ihre Kinder betreuen müssen, werden vom Staat zu 67 Prozent des Nettoeinkommens ersetzt. Die Lohnfortzahlung ist allerdings auf 2.016 Euro pro Monat gedeckelt.

Außerdem hat sich der Bundestag für eine Steuerentlastung in der Gastronomie ausgesprochen. Gastronomen müssen für Speisen nur noch den vergünstigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent abführen.

SH: Minderheitenparteien verlangen Grenzöffnung für Regionalbevölkerung

Die Minderheitenparteien SSW und SP in Schleswig-Holstein und Dänemark verlangen für die in der Region lebenden Menschen eine Öffnung der Grenze. Dazu haben die Vorsitzenden Flemming Meyer (Südschleswigscher Wählerverband) und Carsten Leth Schmidt (Schleswigsche Partei) an den dänischen Justizminister Nick Hækkerup einen offenen Brief geschrieben. Die Grenze war im März wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden.

Die Parteivorsitzenden äußerten jedoch auch Verständnis für besondere Vorsicht in der Corona-Zeit. Für die Menschen im Grenzland wäre es aber schwer zu akzeptieren, sollten künftig Touristen nach Dänemark einreisen dürfen, die lokale Bevölkerung aber nicht.

Zwei Gottesdienste im Schleswiger Dom am Pfingstsonntag

Im Schleswiger Dom finden am Pfingstsonntag die ersten Gottesdienste nach einer mehrmonatigen Schließung statt. "Das ist für mich ein Hoffnungszeichen nach vielen Tagen und Wochen, in denen wir alle die Folgen des Lockdowns und der Corona-Pandemie tragen mussten", sagte Bischof Gothart Magaard. Der Dom war aufgrund von Bautätigkeiten und der Corona-Pandemie seit Anfang 2020 nicht mehr öffentlich zugänglich. Um die Abstandsregeln zu wahren, werden am Sonntag zwei Gottesdienste gefeiert.

Corona-Krise: Rot-Grün will in Hamburg nicht sparen

Angesichts der Corona-Krise wollen SPD und Grüne in den nächsten fünf Jahren in Hamburg nicht sparen, sondern mehr investieren. In Ergänzung des geplanten milliardenschweren Konjunkturprogramms der Bundesregierung plant Rot-Grün einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Stadt Hamburg mit einem Volumen bis zu einer Milliarde Euro. "Wir müssen die Hamburger Wirtschaft durch diese Krise bringen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

87 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 11.774 gestiegen. Das sind 87 mehr als am Tag zuvor, wie das Gesundheitsministerium heute (Stand 13 Uhr) mitteilte. Zwei weitere Menschen sind nach einer Covid-19-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Toten stieg auf 587. Laut RKI-Schätzung sind 10.211 Menschen wieder genesen. In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 376 Infizierte behandelt. 70 benötigen intensivmedizinische Behandlung, 32 müssen beatmet werden.

Kita-Öffnungen könnten Beschäftigte unter Druck setzen

In Niedersachsen sollen die Kitas mit eingeschränktem Regelbetrieb wieder öffnen. Die Gewerkschaft ver.di befürchtet, dass der Druck für die Beschäftigten damit groß wird, trotz Risiken wieder arbeiten zu gehen.

Neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update mit Christian Drosten

In der neuen Folge des Podcasts Coronavirus-Update spricht Virologe Christian Drosten über Dispersion. Verteilt sich das Virus gleichmäßig oder ungleichmäßig? Gibt es Bedingungen, die dazu führen, dass sich offenbar an einigen wenigen Infizierten manchmal viele Menschen anstecken? Zu diesem Themenbereich gehört auch das Schlagwort Superspreader, über das Korinna Hennig mit Christian Drosten spricht:

VfB Lübeck: Aufstiegsgefühle in der Corona-Krise

Nach dem Saisonabbruch in der Regionalliga Nord wegen der Coronavirus-Krise hat der Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) den VfB Lübeck zum Drittliga-Aufsteiger bestimmt. Im NDR Interview spricht Club-Vorstand Florian Möller über Aufstiegsgefühle in der Corona-Krise, die Drittliga-Pläne des VfB und das "i-Tüpfelchen" auf dem Erfolg.

Hamburger Barbetreiber fordern mehr Hilfe in der Corona-Krise

Hamburger Barbetreiber fordern vom Senat mehr Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Krise. Mietzuschüsse, Subventionen für die Umsetzung der Auflagen oder die rückwirkende Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent für die Mitarbeiter listete das Bündnis von derzeit rund 70 Lokalen mit dem Namen "barkombinat" als Forderungen auf. Hamburg drohe der Verlust seiner prägenden Kneipenszene, schreibt das Bündnis in seiner Erklärung und forderte den Senat zum Dialog auf.

Pfingsten: Schleswig-Holsteins Ferienorte gut ausgelastet

Die Urlaubsorte in Schleswig-Holstein vermelden für Pfingsten eine gute bis sehr gute Buchungslage. Vor allem in den Hotspots entlang der Küsten und auf den Inseln sei die Buchungslage sehr gut, sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH). Seit dem 18. Mai dürfen Touristen wieder in das nördlichste Bundesland reisen. An Pfingsten gilt aber für die nordfriesischen Nordseeinseln, die meisten Halligen, St. Peter-Ording und Büsum ein Betretungsverbot für Tagestouristen. Helgoland darf von Tagestouristen angesteuert werden.

Untersuchung: Wie verbreiten sich Viren in Fahrgastkabinen?

Wie ist "sicheres" Reisen in Corona-Zeiten möglich? Um Lösungsansätze für die Mobilität zu schaffen, untersuchen Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Göttingen die Ausbreitung von Viren in Flugzeugen und Zügen. Es solle geklärt werden, wie sich die Virenpartikel in den Fahrgastkabinen verbreiteten und welchen Einfluss die Belüftung habe, teilte das DLR mit. Mit ersten Ergebnissen sei in den kommenden Wochen zu rechnen.

Zwei Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind zwei weitere Infektionen mit dem neuen Sars-Cov2-Virus bestätigt worden. Damit sei die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf nunmehr 5.071 gestiegen, teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4.700 der zuvor mit dem Sars-CoV-2-Virus positiv getesteten Menschen als genesen betrachtet werden. Die Zahlen aus den Krankenhäusern sind seit mehreren Wochen rückläufig.

Nahezu ausgebucht - Niedersachsen erwartet viele Pfingst-Urlauber

Viele Corona-Maßnahmen sind gelockert und das Wetter wird gut: Zu Pfingsten werden zahlreiche Urlauber an Niedersachsens Küste, auf den Inseln und andernorts erwartet. "Die Buchungslage liegt derzeit bei 90 Prozent, regionale Unterschiede sind möglich", erklärte die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Niedersachsen, Sonja Janßen. Besonders beliebt seien Wohnmobil- und Campingplätze. "Da erreichen wir die absolute Kapazitätsgrenze." Zudem stehen die Ostfriesische Inseln dicht vor der Ausbuchung. Tagestouristen sind auf den Inseln allerdings noch nicht erwünscht. Urlauber müssen mindestens eine Übernachtung buchen. Auf Norderney gilt sogar ein Mindestaufenthalt von sechs Nächten.

Symptome richtig einordnen: Allergie oder Corona?

Viele Allergiker leiden besonders im Frühling, wenn die Pollen fliegen. Derzeit sind einige Betroffene unsicher, ob es sich bei ihren Symptomen um Heuschnupfen handelt oder um eine Covid-19-Erkrankung. Ein Überblick über die Anzeichen:

Ifo-Institut: Wirtschaft bricht 2020 ein, Erholung Mitte 2021

Das Ifo-Institut erwartet 2020 einen Einbruch der deutschen Wirtschaftsleistung um 6,6 Prozent. Das sagen die Münchner Wirtschaftswissenschaftler in ihrer aktualisierten Konjunkturprognose voraus. Zuletzt hatte das Ifo-Institut Ende April ein Minus von 6,2 Prozent vorhergesagt. "Die Konjunktur dürfte sich bis Mitte nächsten Jahres erholen", sagte Chefkonjunkturforscher Timo Wollmershäuser.

Vorpommern: Etliche Absagen bei "KunstOffen" zu Pfingsten

Die Corona-Einschränkungen sorgen an diesem Wochenende an der Mecklenburgischen Seenplatte auch für deutlich weniger "KunstOffen". Wie der Landkreis mitteilte, haben 17 Galerien und Künstler ihre Teilnahme an der zum Pfingstwochenende traditionellen Öffnung der Künstlerateliers für Besucher abgesagt. Hauptgründe sind die noch immer geltenden verschärften Abstands- und Hygieneregelungen.

Warnung vor schneller Remdesivir-Zulassung

Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission, Wolf-Dieter Ludwig, warnt vor einer baldigen Zulassung des Medikaments Remdesivir gegen Covid-19. "Wir wissen noch viel zu wenig über die Nebenwirkungen", sagt Ludwig. "Das einzige, was Remdesivir bisher gezeigt hat, ist, dass es die Krankheitsdauer um vier Tage verkürzt. Aber das Mindeste müsste doch sein, dass die Patienten, die es rechtzeitig bekommen, weniger schwer krank werden." Nach NDR-Informationen hat auch die Europäische Arzneimittelagentur noch Fragen.

Zwei gemeldete Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, drei Todesfälle

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages um zwei auf 3.070 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Mittwochabend weiter mitteilte, stieg die Zahl der Gestorbenen um drei auf 143. Rund 2.800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 29 werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Kritik an schneller Schulöffnung in SH, Prien verteidigt Maßnahmen

Die Entscheidung der schleswig-holsteinischen Landesregierung, Kitas und Schulen schneller wieder hochzufahren, stößt auf Kritik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die GEW sehe dadurch die Gesundheit von Erzieherinnen und Lehrkräften gefährdet und halte die Pläne der Landesregierung für verfrüht, sagte die Landesvorsitzende Astrid Henke. Die Grundschulen in Schleswig-Holstein sollen bereits vom 8. Juni an wieder im Regelbetrieb laufen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verteidigt diese weitgehende Öffnung.

NDR Info Thementag Innovationen während der Pandemie

Fragen rund um das Thema "Corona und Innovation" beleuchtet NDR Info heute den ganzen Tag in Beiträgen, Interviews und zusammen mit den Hörerinnen und Hörern abends in der Redezeit.

ADAC erwartet Staus zu Pfingsten - aber weniger als im Vorjahr

Wer über die Pfingst-Feiertage mit dem Auto im Norden unterwegs sein will, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Zwar sei wegen der Corona-Krise mit weniger Stau zu rechnen als im Vorjahr, voll werde es aber trotzdem, meint der ADAC.

Welches Land öffnet wann seine Schulen wieder?

Ab dem 8. Juni soll der reguläre Betrieb in den Grundschulen in Schleswig-Holstein wieder aufgenommen werden. Das neue Schuljahr soll dann am 10. August für alle Schüler unter möglichst normalen Bedingungen starten. Ein Vergleich zeigt: Bislang ließ Schleswig-Holstein die Schüler relativ zögerlich zurück in die Klassen. In vielen anderen Ländern waren bereits alle Kinder wieder in der Schule - zumindest tageweise. Ein Überblick von Dänemark über die anderen Nordländer bis hin nach Thüringen.

Neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten

In einer neuen Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" gibt Professor Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Informationen rund um das Coronavirus.

Hamburger Corona-Sonderausschuss debattiert über Wirtschaft und Finanzen

Der zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzte Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft debattiert heute über die Themen Wirtschaft und Finanzen.

"Live gelesen mit ..." Nini Alaska

Heute ab 16 Uhr liest Nini Alaska aus ihrem Buch "Haiferien" vor. Darin geht es um Marie, die Haie liebt. Jeden Tag malt sie Haie und kennt sich auch richtig gut mit den Tieren aus. Mit ihrem Vater, der Meeresbiologe ist, darf sie in den Maiferien mit einem großen, roten Segelboot in See stechen. Ob sie vielleicht einen Hammerhai entdecken? Aber gibt es in der Ostsee überhaupt Haie?

SH: Kitas und Schulen bald wieder im Regelbetrieb

Nach den Sommerferien sollen in Schleswig-Holstein Schüler wieder im normalen Klassenverband unterrichtet werden. Auch der Betrieb in den Kitas soll demnächst wieder ohne Gruppenbeschränkung laufen.

Beiträge zur Corona-Krise im NDR Fernsehen von gestern Abend

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern Abend ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie berichtet:

100 neue Corona-Fälle am Mittwoch im Norden gemeldet

Am Mittwoch wurden im Norden insgesamt 100 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet: In Niedersachsen 67, in Bremen 25, in Schleswig-Holstein drei, in Hamburg fünf. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete keine Neuinfektion.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Moin! Der Corona-Live-Ticker startet wieder

Einen guten Morgen wünscht die Redaktion von NDR.de. Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte und den folgenden Seiten:

