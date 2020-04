Stand: 22.04.2020 13:38 Uhr - NDR Info

Schutzmasken nähen: Diese Stoffe eignen sich

Spätestens ab Mittwoch kommender Woche (29. April) müssen Menschen in Norddeutschland Mund und Nase verhüllen, wenn sie in ein Geschäft gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Industriell gefertigte Einmal-Masken sind nicht nur knapp, sondern auf Dauer auch teuer. Die Alternative: Einen Mund-Nasen-Schutz selbst nähen oder einen selbst genähten kaufen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz haben getestet, welches Material kleine Tröpfchen, sogenannte Partikel, am besten stoppt.

Stoffe, Mikrofaser-Tücher und Papier im Vergleich

Neben verschiedenen Stoffarten wie Baumwolle, Jersey und Biber standen unter anderem auch Staubsaugerbeutel, Mikrofasertücher, Küchenrolle, Kaffeefilter und Damenbinden auf dem Prüfstand. Einen klaren Sieger gab es nicht, denn die Durchlässigkeit hing stark von der Größe der Partikel ab.

Staubsaugerbeutel sehr wirksam

Bei großen Tröpfchen von mindestens fünf Mikrometern (μm), also 0,005 Millimetern, erweisen sich alle Materialien als sehr effizient. Tröpfchen, die beim Husten, Niesen und Sprechen entstehen, liegen nach Angaben der Wissenschaftler überwiegend im Mikrometer-Bereich. Deutliche Unterschiede gab es bereits bei kleineren Partikeln von weniger als 2,5 μm. Hier lagen bei der sogenannten Abscheideeffizienz Staubsaugerbeutel aus Mikropor oder Vlies gemeinsam mit professionellen OP-Masken auf den Spitzenplätzen.

Lockere Baumwollstoffe eher durchlässig

Etwas schlechter schnitt eine Maske aus zweilagigem, dichtem Baumwollstoff ab. Die zweilagige Kombination aus dem T-Shirt-Stoff Jersey und aufgerautem Biberstoff (Baumwoll-Flanell) lag bei dieser Partikelgröße ebenso im Mittelfeld wie zwei Lagen eines Geschirrhandtuchs oder aufgerauter Moltonstoff . Lockere Baumwollstoffe wie Jersey, das weiche Musselin sowie ein einlagiges Microfasertuch landeten auf den letzten Plätzen.

Corona: Das kleine Virus kommt in größeren Tröpfchen

Im Bereich um 100 Nanometern (nm) oder 0,0001 mm erzielten viele Materialien die schlechtesten Werte. Dies entspricht zwar etwa der Größe des Coronavirus, es wird aber in deutlich größeren Tröpfchen von Menschen übertragen.

Wie gut lässt es sich mit der Maske atmen?

Die Forscher haben auch geprüft, wie leicht man durch die unterschiedlichen Materialien atmen kann. Die Kombination Jersey/Biberstoff ließ deutlich mehr Luft durch als zweilagiger dichter Baumwollstoff. Auch Molton und zwei Lagen Geschirrhandtuch schnitten gut ab. Dagegen erwiesen sich Damenbinden und Kaffeefilter als wenig durchlässig und damit als Mund-Nasen-Schutz kaum geeignet.

Die richtige Anwendung der Maske entscheidet

Die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts betonten, die Untersuchung zeige nicht, wie gut eine Gesichtsmaske wirklich schützt. Entscheidend dafür sei unter anderem, wie viel Luft durch die Maske fließt oder durch den Spalt zwischen Maske und Haut. Auch müsse die Maske korrekt getragen und gereinigt werden.

Schutzmasken selber nähen DAS! - 01.04.2020 18:45 Uhr Autor/in: Elena Tairis Immer mehr Bundesländer führen eine Maskenpflicht ein. Die Kostümabteilung des NDR stellt vor, wie Sie eine Maske selber nähen können und was sie dafür benötigen.







3,24 bei 92 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 20.04.2020 | 06:36 Uhr