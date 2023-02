Coronavirus-Blog: Die Lage am Pfingstmontag

Der Live-Ticker von NDR.de hat Sie auch am Pfingstmontag 2020 über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise informiert - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk.

Das Wichtigste in Kürze:



NDR Recherche : Norddeutschland bei digitaler Schule abgehängt

68 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Göttingen

22 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen gemeldet , acht in Hamburg , drei in Schleswig-Holstein , keine in Mecklenburg-Vorpommern

Sonniges Wetter lockt viele Menschen ans Meer: Einige Orte in SH reagieren mit Touristenstopp

Zahl der Trauungen geht im Zuge der Corona-Krise in Hamburg leicht zurück

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

68 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Göttingen

In Göttingen sind nach mehreren privaten Familienfeiern mindestens 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die Ergebnisse weiterer Tests stünden noch aus, teilte die Stadt am Montagabend mit. Eine Person werde weiterhin stationärer behandelt. Die Behörden in Göttingen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Infizierten Kontakt hatten. 203 Kontaktpersonen ersten Grades seien in Stadt und Landkreis Göttingen identifiziert worden, hieß es. Alle hätten eine Quarantäneverfügung erhalten und sind aufgefordert sich testen zu lassen. Weitere Kontakte hätten sich etwa in Salzgitter, Osnabrück oder dem Eichsfeld Kreis gefunden. Diese seien informiert worden.

Deutlich weniger Protest gegen Corona-Beschränkungen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Pfingstmontag deutlich weniger Menschen als zuletzt gegen Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg mitteilten, kamen zu mehreren "Montagsspaziergängen" unter anderem in Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Waren, Malchow und Demmin insgesamt rund 350 Menschen - etwa halb so viele wie vor einer Woche. In Rostock und Neubrandenburg gab es auch Gegenaktionen in jeweils ähnlicher Anzahl.

Digitale Schule? Norddeutschland ist abgehängt

Norddeutschlands Schulen konnten in der Corona-Krise bisher kaum an digitale Erfahrungen anknüpfen. Das ergab eine NDR Info Recherche in allen vier norddeutschen Bundesländern. Die meisten Lehrkräfte greifen zu einem altbewährten Kommunikationsmittel: Sie schreiben E-Mails an ihre Schülerinnen und Schüler.

Tschechien öffnet Grenze für deutsche Touristen ab 15. Juni

Tschechien öffnet seine Grenze ab dem 15. Juni wieder für Touristen aus Deutschland. Das beschloss das Kabinett am Montag in Prag, wie Gesundheitsminister Adam Vojtech bekanntgab. Der EU-Mitgliedstaat hatte Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie einen weitgehenden Einreisestopp verhängt. Grundlage ist nun ein neues Ampel-Modell, das Länder nach Risikogruppen einteilt. Grünes Licht bekommen neben Deutschland und allen anderen Nachbarstaaten Tschechiens unter anderem auch die Schweiz und Kroatien.

Mecklenburg-Vorpommern: Gut gebucht trotz Corona-Krise

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat sich trotz Corona-Krise mit dem Pfingstwochenende zufrieden gezeigt. Insgesamt kamen schätzungsweise etwa 300.000 Gäste nach MV - etwas weniger als in den Vorjahren. Die Corona-Regeln seien laut Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbandes, im Großen und Ganzen eingehalten und akzeptiert worden.

Hamburger Polizei zieht Bilanz nach Pfingsten

Die Hamburger Polizei hat eine weitgehend positive Bilanz am Ende des Pfingstwochenendes gezogen. Zwar habe es Hunderte Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben, die große Mehrheit der Menschen habe sich aber an die Beschränkungen gehalten. Bei sonnigem Wetter waren Tausende in der City, an der Außenalster und an der Elbe unterwegs. Die Polizei zählte an dem langen Wochenende insgesamt 650 Verstöße gegen die Corona-Regeln. In den meisten Fällen seien die geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten worden.

Scharbeutz und Haffkrug sperren Tagestouristen aus

Am Pfingstmontag sind bei bestem Wetter in Schleswig-Holstein viele Ausflügler unterwegs gewesen. Nach Angaben der Leitstellen der Polizei gab es zwar keine großen Probleme, doch einige Gemeinden mussten auf den Besucheransturm reagieren - teilweise mit temporären Betretungsverboten. In einigen Urlaubsorten in SH galt ohnehin seit Sonnabend ein Betretungsverbot für Tagesgäste, die Gemeinden Haffkrug und Scharbeutz (Kreis Ostholstein) zogen nach: Auch dort durften heute keine Tagestouristen kommen. Die Bürgermeisterin von Scharbeutz, Bettina Schäfer, begründete dies damit, dass die nötigen Corona-Regeln wegen des Zulaufs an Menschen sonst nicht befolgt werden könnten. Es tue ihr leid, wenn Menschen dadurch nicht an den Strand könnten oder zu ihren Ferienwohnungen, aber es gelte "safety first".

Mecklenburg-Vorpommern: Keine neue Infektion gemeldet

In Mecklenburg-Vorpommern ist heute keine neue Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Damit bleibt es nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales bei insgesamt 761 Menschen, die bisher im Nordosten positiv auf das Virus getestet wurden. 20 Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen - absolut sowie bezogen auf die Einwohnerzahl.

Lufthansa akzeptiert Bedingungen für staatliche Hilfe

Der Aufsichtsrat der durch die Corona-Einschränkungen angeschlagenen Lufthansa akzeptiert die von der EU-Kommission gestellten Auflagen für ein staatliches Rettungspaket. Das teilte die Fluggesellschaft nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Lufthansa muss als Bedingung Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgeben. Die Aktionäre sollen dem Rettungspaket nun bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni zustimmen.

22 neue Fälle in Niedersachsen

Nach Angaben des Landes Niedersachsen gab es bis Pfingstmontag insgesamt 12.021 laborbestätigte Infektionsfälle mit Sars-CoV-2 in dem Bundesland. Im Vergleich zum Vortag kamen also 22 Fälle hinzu. Von den Erkrankten seien laut Hochrechnung etwa 10.345 Menschen inzwischen wieder genesen. 597 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Niedersachsen sind den Angaben zufolge gestorben (+1 im Vergleich zum Vortag).

Hannover: Viel los - kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

Das sonnige Pfingstwetter hat viele Menschen in der Region Hannover ins Freie gelockt: In den Parks und an den Badeseen herrscht reger Betrieb. Verstöße gegen die Corona-Regeln gab es dabei aber nach Angaben der Polizei bisher kaum. Am Steinhuder Meer etwa seien bereits am Sonntag sehr viele Tagesgäste gewesen. "Es gab acht Ordnungswidrigkeiten. Das hält sich doch sehr in Grenzen", sagte eine Polizeisprecherin.

Acht weitere Corona-Infektionen in Hamburg gemeldet

Die Gesamtzahl der Menschen, die sich in Hamburg mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, ist um acht gestiegen. Das hat die Gesundheitsbehörde mitgeteilt. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in der Stadt somit 5.096 Infektionen offiziell gemeldet. Laut Robert Koch-Institut können etwa 4.700 von ihnen als genesen betrachtet werden. Mit 1,9 Neu-Infizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Würde dieser überschritten, müsste der Senat neue Gegenmaßnahmen einleiten.

Start der Badesaison in SH: Retter müssen Masken tragen

Heute beginnt in Schleswig-Holstein offiziell die Badesaison an Nord- und Ostsee - bei Wassertemperaturen um die 15 Grad Celsius. Die Wasserqualität ist in beiden Meeren sehr gut, das haben Untersuchungen ergeben. Wie NDR 1 Welle Nord berichtet, gibt es keine Hinweise auf fäkale Verunreinigungen und keine Probleme mit Algen oder Quallen. Auch an den Seen in Schleswig-Holstein fielen die bisherigen Proben laut Gesundheitsministerium alle unbedenklich aus. Die DLRG ist startklar für die Saison. Laut Landesverband sind die Wachstationen an Nord und Ostsee besetzt. Wegen des Coronavirus sei aber manches anders: Die Rettungsschwimmer tragen zum Beispiel Handschuhe und Masken und müssen Mindestabstände einhalten. Aber niemand müsse sich Sorgen machen, im Notfall nicht gerettet zu werden, sagte ein DLRG-Sprecher.

Niedersachsen hält an Lockerungskurs fest

Die niedersächsische Landesregierung sieht trotz der gehäuften Corona-Fälle in Göttingen keine Notwendigkeit, vom Lockerungskurs abzurücken. "Das Geschehen ändert an unserem Stufenplan im Moment nichts", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert. Die Stadt Göttingen geht inzwischen Hinweisen nach, dass die illegale Öffnung einer Shisha-Bar zur Verbreitung des Virus beigetragen haben könnte. Am Sonntag wurden alle sechs Shisha-Bars in Göttingen kontrolliert, eine war entgegen den Vorschriften des Landes geöffnet.

Drei neue Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat sich die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus nach Angaben der Landesregierung seit gestern um drei auf 3.095 erhöht. Etwa 2.900 Infizierte gelten als wieder gesund. 18 Corona-Kranke werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Weniger Hochzeiten in Hamburg

Auf Hamburgs Standesämtern hat es im Frühjahr trotz Corona-Pandemie nur einen relativ geringen Rückgang bei den Trauungszahlen gegeben - obwohl die Feiern wegen der Abstandsregeln stark eingeschränkt wurden. Im März ging die Zahl der Hochzeiten im Vergleich zum Vorjahresmonat um zehn Prozent zurück. Im April gab es dann einen Rückgang um 25 Prozent im Vergleich zu 2019.

Insolvenzen unter Spargelbauern

Auch wegen der Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise rechnen Experten mit einer deutlich geringeren Ernte an Spargel in diesem Jahr. Einige Spargelbetriebe stehen sogar vor dem Aus. "Wir haben sicherlich keine Reihen-Insolvenzen, aber doch Einzelfälle", sagte der Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst. "Wir haben mehrere große Betriebe in Deutschland, die insolvent sind." Nach zehn Jahren mit steigender Anbaufläche seien die Grenzen nun wohl erreicht.

Linke fordern umfassenderen Mieterschutz

Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert mehr Schutz für Mieter während der Corona-Krise. "Niemand darf durch Covid-19 auch noch Wohnung oder Gewerberaum verlieren", sagte die Abgeordnete Heike Sudmann der dpa. "Deshalb müssen die Hilfsmaßnahmen für betroffene Mieterinnen und Mieter um sechs Monate bis Ende 2020 verlängert werden." Das städtische Wohnungsunternehmen Saga und die private Wohnungswirtschaft sollten demnach für 2020 auf sämtliche Mieterhöhungen verzichten.

Für Krankschreibung ab heute wieder zum Arzt

Um eine Krankschreibung zu bekommen, ist von heute an wieder ein Arztbesuch notwendig. Seit Mitte März konnten Ärzte wegen der Corona-Pandemie auch nach einem Telefonat Krankschreibungen ausstellen. Die telefonische Krankmeldung sei sinnvoll gewesen, um Kontakte in den Arztpraxen zu reduzieren, heißt es von der AOK Niedersachsen. Im März dieses Jahres haben sich demnach in Niedersachsen 25 Prozent mehr AOK-Versicherte krankschreiben lassen als im März 2019. Inzwischen sei die Angst aber unbegründet, sich in einer Praxis anzustecken, sagte ein Sprecher der Ärztekammer.

Ausflüge an Pfingsten: Was ist erlaubt?

Viele Norddeutsche freuen sich auf einen Pfingst-Ausflug bei herrlichem Wetter. Aber nicht überall sind Tagestouristen angesichts der Furcht vor Coronavirus-Infektionen erwünscht. NDR.de gibt einen Überblick:

62 Corona-Neuinfektionen am Sonntag im Norden bestätigt

Gestern sind in Norddeutschland 62 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: Niedersachsen meldete 51, Schleswig-Holstein vier, Hamburg sieben und Mecklenburg-Vorpommern keine.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Moin! Corona-Live-Ticker am Pfingstmontag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de wünscht einen schönen Pfingstmontag. Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte sowie den folgenden Seiten:

