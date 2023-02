Corona-Blog: Kitas und Schulen in SH bald im Regelbetrieb

Die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden vom Mittwoch, dem 27. Mai 2020 zum Nachlesen - mit Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Auch am Donnerstag gibt es erneut einen Coronavirus-Live-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:



NDS: Kitas ab Mitte Juni wieder im Regelbetrieb

SH: So geht es weiter in Schulen und Kitas

Belegungsgrenze für Hotels in MV ist rechtens

Drei neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein, fünf in Hamburg, 67 in Niedersachsen, 25 in Bremen und keine in Mecklenburg-Vorpommern

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Zahl der Neuinfektionen bundesweit weiter auf niedrigem Niveau

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt bundesweit weiter auf niedrigem Niveau, das Infektionsgeschehen wird von vereinzelten kleineren Ausbrüchen dominiert. Die lokalen Behörden haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 362 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mehr als 179.300 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI heute meldete (Datenstand 27.05, 0 Uhr).

Ein Überblick über die Entwicklung in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen:

DOSB erwartet Schäden in Milliardenhöhe im organisierten Sport

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat angesichts der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise Alarm geschlagen. Nach einer Erhebung bei seinen 100 Mitgliedsorganisationen erwarte der DOSB einen Schaden von rund 235 Millionen Euro, sofern ab dem dritten Quartal 2020 wieder eingeschränktes Sporttreiben möglich sei. Pro Verein werden im Schnitt Schäden in Höhe von rund 12.000 Euro erwartet. Hochgerechnet auf die 90.000 Vereine in "Sportdeutschland" resultiere daraus ein Schaden von mehr als einer Milliarde Euro. "Jeder weitere Monat ohne Veranstaltungen bringt erhebliche Einbußen für Vereine und Verbände mit sich", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann, "sowie natürlich auch für Ligen, Veranstalter und damit natürlich mittelbar auch für die Athleten."

MV-Fleischwirtschaft verpflichtet sich zu erhöhten Hygienestandards

Die sieben größten Unternehmen der Fleischwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben sich nach Angaben des Agrarministeriums zur Einhaltung erhöhter Hygienestandards verpflichtet. In der heute unterzeichneten freiwilligen Selbsterklärung gehe es zudem um die Kontrolle des Gesundheitszustandes der Mitarbeiter, die Vermeidung betrieblicher Fluktuation und um die Unterbringung der Mitarbeiter, teilte das Ministerium mit. Zuletzt hatte es in einigen Schlachthöfen, darunter einem im niedersächsischen Dissen, Corona-Ausbrüche gegeben.

Bremens Linken-Fraktionschefin an Covid-19 erkrankt

Die Chefin der Linksfraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Sofia Leonidakis, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies bestätigte die 36-Jährige dem "Weser-Kurier" auf Anfrage. Demnach hatte Leonidakis deutliche Krankheitssymptome, ist aber auf dem Weg der Besserung. Linken-Fraktionssprecher Tim Ruland sagte der dpa, dass sich einige Fraktionsmitglieder in freiwillige Selbstisolation begeben hätten. Quarantäne habe das Gesundheitsamt für sie aber nicht angeordnet. Politiker anderer Parteien der Bürgerschaft seien nicht betroffen.

SH: Werft FSG will Produktion wieder hochfahren

Die insolvente Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) will die Produktion in wenigen Wochen wieder aufnehmen. Ein Unternehmenssprecher nannte die zweite Juni-Hälfte, in der der Betrieb wieder starten soll. Ende April hatte die FSG einen Insolvenzantrag gestellt. Zuvor war ein Großteil der Belegschaft bereits monatelang in Kurzarbeit, seit der Corona-Pandemie ruht die Produktion in der Flensburger Werft ganz.

Corona-Verstöße: Fast 300.000 Euro Bußgeld in Hamburg

Die Stadt Hamburg hat bereits Bußgelder in Höhe von insgesamt 296.000 Euro wegen Verstößen gegen die so genannte Corona-Eindämmungsverordnung eingenommen. Dieser Betrag stamme aus 6.900 Verfahren, die bis zum 22. Mai bearbeitet wurden, hieß es aus dem Einwohner-Zentralamt. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuvor berichtet. "Die Bürger halten sich grundsätzlich an die Eindämmungsverordnung und zeigen Verständnis für die von uns getroffenen Maßnahmen", so Polizeisprecher Holger Vehren.

Schwesig fordert Ost-Berücksichtigung bei Konjunkturprogramm

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert mit Blick auf das geplante Konjunkturprogramm des Bundes in der Corona-Krise eine Berücksichtigung der ostdeutschen Wirtschaftsstruktur. "Wir haben gemeinsam gegenüber der Bundeskanzlerin die Erwartung geäußert, dass die besondere Lage der ostdeutschen Länder berücksichtigt wird", sagte Schwesig. "In den ostdeutschen Ländern ist die Wirtschaft besonders durch kleine und mittlere Betriebe geprägt. Gerade diese Unternehmen müssen wir in der Krise stabilisieren, damit Arbeitsplätze gesichert werden", betonte Schwesig.

25 gemeldete Neuinfektionen in Bremen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Bremen um 25 gestiegen. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 1.348, 1.033 davon gelten als genesen.

Pfingsten: Cuxhaven bittet Tagestouristen nicht zu kommen

Nach den Lockerungen in der Corona-Krise sind Ausflüge an die niedersächsische Küste - mit Ausnahme der Inseln - wieder erlaubt. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) hat dennoch an Tagestouristen appelliert, zu Pfingsten auf Ausflüge in das Nordseeheilbad zu verzichten.

Viele Jugendherbergen im Norden öffnen wieder

Viele Jugendherbergen im Norden werden nach monatelanger Pause wieder öffnen. Zu den 15 der insgesamt 45 Jugendherbergen im Norden, die diese Woche wieder in Betrieb genommen werden, gehören die drei Häuser auf Sylt sowie die Jugendherbergen Helgoland, Scharbeutz, Kappeln und Fehmarn. Auch das Haus in Cuxhaven sowie die Jugendherberge "Auf dem Stintfang" in Hamburg empfangen wieder Gäste. Zu den Sommerferien werden weitere Standorte geöffnet.

Hamburger Bürgerschaft debattiert über Corona-Folgen

In der Hamburgischen Bürgerschaft haben die Grünen gefordert, beim Konjunkturprogramm der Bundesregierung verstärkt auf Themen wie Klimaschutz, Mobilitätswende und Bildung zu setzen.

Bus-Demo in Kieler Innenstadt

Klassenfahrten, Vereinsausflüge, Privatreisen - das alles ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das wirkt sich so negativ auf viele Bus-Unternehmen aus, dass sie den Sommer womöglich nicht überstehen können. Mit einer Demo machten sie heute in Kiel darauf aufmerksam.

Keine weitere nachgewiesene Corona-Neuinfektion in MV

In Mecklenburg-Vorpommern ist kein weiterer Fall einer Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Damit blieb die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle bei 759, von denen aber 711 als genesen gelten.

Neues Autokino in Hamburg, Karl May in Bad Segeberg

Nach den Plänen für ein Autokino auf dem Hamburger Heiligengeistfeld voraussichtlich Anfang Juni, soll am kommenden Mittwoch ein weiteres Autokino in der Hansestadt öffnen: Im "Cruise Inn" am Cruise Center Steinwerder könnten bis zu 620 Autos Platz finden. Dabei sollen sich klassische Kinoprogramme und Livekonzerte abwechseln.

In einem Autokino in Bad Segeberg zeigen die Karl-May-Spiele am Pfingstmontag das Stück "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers". "Wir freuen uns, dass Winnetou im Sommer 2020 auf diese Weise zumindest auf der Leinwand in Bad Segeberg reitet", sagte Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel. Im Rahmen der Aktion "Autokuki" werden in Bad Segeberg Filme auf einer 60 Quadratmeter großen LED-Wand gezeigt.

NDS: Kitas ab Mitte Juni wieder im Regelbetrieb

Auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erwägt offenbar eine schnellere Rückkehr zum Regelbetrieb in Kitas. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. "Ich strebe an, dass wir Mitte Juni die Eltern bei der Betreuung weiter entlasten und allen Kindern ein Angebot zum - wenn auch vom zeitlichen Umfang eingeschränkten - Besuch einer Kita machen können", sagte Tonne heute in Hannover.

SH: Kitas und Schulen bald wieder im Regelbetrieb

Nach den Sommerferien sollen in Schleswig-Holstein Schüler wieder im normalen Klassenverband unterrichtet werden. Auch der Betrieb in den Kitas soll demnächst wieder ohne Gruppenbeschränkung laufen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf einer Pressekonferenz an.

Nord-Finanzminister legen Forderungskatalog vor

Die Finanzminister von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben einen gemeinsamen Forderungskatalog für das geplante Corona-Konjunkturpaket des Bundes erarbeitet. Es solle auch an ökologischen Kriterien ausgerichtet sein.

Eine Million Schutzmasken in MV beschlagnahmt

Die Polizei hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach ersten Schätzungen mindestens eine Million Schutzmasken beschlagnahmt. Sie sind Beweismittel für einen eventuellen Betrug in großem Umfang. Drei Beschuldigte stehen unter Verdacht, die Masken aus Vietnam importiert und sie als FFP2-Atemschutzmasken angeboten zu haben.

67 neue Fälle in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen um 67 gestiegen. 86,7 Prozent der alten Fälle gelten als genesen. Fünf weitere Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus, die Gesamtzahl stieg auf 585 Tote. In den Kliniken werden aktuell 399 Infizierte behandelt, 72 von ihnen liegen auf Intensivstationen. 34 Erwachsene werden beatmet.

Bis Ende Juli keine Kreuzfahrten mit Aida Cruises

Bis zum 31. Juli wird weiter keines der 14 Kreuzfahrtschiffe der Rostocker Reederei Aida Cruises unterwegs sein. Die konkreten Bedingungen für einen Neustart nach der Corona-Krise seien noch nicht geklärt. Um den Gästen die notwendige Planungssicherheit für ihren Urlaub zu geben, müsse die seit Mitte März dauernde vollständige Unterbrechung nun bis Ende Juli ausgedehnt werden.

After Corona Club: Wie beeinflusst Sprache unser Denken?

Von "Social distancing" bis "Durchseuchung" - neue, ungewohnte, teils auch irreführende Begriffe haben mit der Corona-Pandemie Einzug in unser Leben gehalten - und machen etwas damit.

Otto Group trotz Corona-Krise optimistisch

Die Hamburger Otto Group blickt trotz der Corona-Pandemie zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Einen großen Teil der Umsatzeinbußen hat der Konzern nach eigenen Angaben bereits wieder aufgeholt. Die Stimmung bei Konsumenten ist zwar nach Einschätzung von Otto so negativ wie nie - dennoch dürfte der Versandhändler zu einem der Profiteure von Corona zählen.

60-Prozent-Belegungsgrenze von Hotels in MV ist rechtens

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat den Eilantrag mehrerer Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern abgelehnt. Es bleibt dabei, dass Hotels und Pensionen maximal zu 60 Prozent ausgelastet sein dürfen. Ein Hotelier aus Ahrenshoop hatte gegen die beschränkte Bettenbelegung im Land geklagt.

Tagestouristen dürfen an Pfingsten nach Helgoland

Tagestouristen dürfen auch an Pfingsten wieder nach Helgoland. Das betonte Tourismusdirektor Lars Johannson. Kürzlich hieß es noch, an Pfingsten seien Tagesbesucher nicht auf Helgoland zugelassen. Seit Montag dürfen jeden Tag bis zu 300 Tagestouristen die Nordseeinsel besuchen. Derzeit steuerten täglich der Halunderjet von Hamburg über Cuxhaven und zwei Fähren von Cuxhaven und Büsum Helgoland an. Auf jedes Schiff dürften bis zu 100 Tagesgäste. Nach Pfingsten wolle man prüfen, ob diese Kapazität ausgeweitet werden könne. Die jetzige Öffnung ist zeitlich nicht begrenzt. Auf Helgoland hat es laut Johannson bisher keinen einzigen Corona-Fall gegeben.

MV: Mehr Erzieher und Erzieherinnen nötig

Die Erziehergewerkschaft GEW hat dringend mehr Erzieherinnen und Erzieher für die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Es gebe zu wenig Personal, zu wenige Räume, zu große Gruppe, schwierige Übergabesituationen, keine praktikablen Pausenregelungen sowie Angst vor Ansteckung, erklärte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner. In Mecklenburg-Vorpommern kommen auf eine Erzieherin im Kindergarten 15 Kinder, in der Krippe sechs.

Übernachtungszahl in Niedersachsen im März halbiert

Bedingt durch die Corona-Krise haben im März nur halb so viele Touristen wie sonst in Niedersachsen übernachtet. Landesweit seien noch 1,46 Millionen Übernachtungen registriert worden, teilte das Landesamt für Statistik mit. Dies seien 48,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Ab dem 17. März durften die Beherbergungsbetriebe nur noch Gäste unterbringen, deren Reise beruflich begründet war. Seit Montag dürfen Hotels, Campingplätze und Jugendherbergen wieder öffnen - mit maximaler 60-Prozent-Auslastung.

Trotz Lockerungsdiskussion: Weil hält an Stufenplan fest

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will im Zuge der Debatte um weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen am eigenen Stufenplan festhalten. Das Land schaue nicht ständig, was die anderen Bundesländer machten, sondern werde bei seinem ruhigen und transparenten Vorgehen bleiben, sagte Weil auf einer Pressekonferenz. Auch wenn Fehler gemacht worden seien, sei das Feedback auf das etappenweise Lockern der Beschränkungen in Niedersachsen positiv gewesen. Die Bevölkerung müsse sich darauf einstellen, noch ein Jahr lang Rücksicht zu nehmen und an Abstandsregeln und einer Maskenpflicht festhalten, um andere zu schützen.

Hamburger Straßenzeitung "Hinz&Kunzt" wieder im Straßenverkauf

Das Hamburger Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" gibt es nun wieder als richtige Zeitung. Ab Juni erscheint die Printausgabe wieder - mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren, wie die Redaktion des Magazins mitteilte. Zwei Monate lang gab es "Hinz&Kunzt" nur noch als Online-Zeitung. Der Verkauf auf der Straße war wegen der Corona-Pandemie Mitte März eingestellt worden.

Amateur-Fußball in MV: Keine Absteiger, keine Meister

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern hat über die Wertung der am 30. Juni auslaufenden Spielzeit entschien, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Sportliche Absteiger wird es in den einzelnen Spiel- und Altersklassen demnach nicht geben. Zur Wertung der Tabellenendstände wird die Quotientenregelung angewendet. Die erzielten Punkte werden demnach durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele geteilt. Nach Angaben von Ulf Kuchel, dem Leiter einer eigens einberufenen Arbeitsgruppe, ist diese Regelung von allen unsportlichen Lösungen noch die Beste.

Hamburg meldet fünf Neuinfektionen

Seit Dienstag sind in Hamburg fünf neue Fälle von Menschen gemeldet worden, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Die Gesundheitsbehörde geht von rund 125 aktuell infizierten Hamburgern aus. Die Zahlen aus den Krankenhäusern sind seit mehreren Wochen rückläufig. Derzeit sind 33 Hamburger wegen der Lungenkrankheit in stationärer Behandlung, davon werden 14 Personen intensivmedizinisch betreut. Das Institut für Rechtsmedizin am UKE konnte laut Gesundheitsbehörde bislang bei 219 Personen eine Covid-19-Infektion als Todesursache feststellen.

Infektionslage entspannt sich weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland bleibt auf niedrigem Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich zuletzt 362 Menschen innerhalb eines Tages mit dem neuartigen Virus angesteckt. Die Reproduktionszahl liegt derzeit bei 0,7. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Schnitt sieben weitere Personen anstecken.

NDR Umfrage: So verbreitet sind Corona-Mythen

Die Corona-Verschwörungsmythen verbreiteten sich ähnlich wie das Virus in der Bevölkerung, mithilfe prominenter Akteure und neuer Medien. Jeder fünfte Wahlberechtigte in Deutschland meint, dass "Politik und Medien die Gefährlichkeit des Corona-Virus ganz bewusst übertreiben, um die Öffentlichkeit zu täuschen". Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Medienmagazins "ZAPP" hervor. Der Täuschungsthese stimmen besonders viele AfD-Anhängerinnen und -Anhänger zu - sowie Personen, die Social-Media-Plattformen aktiv nutzen.

Drei neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen im Vergleich zum Vortag um drei angestiegen. Damit liegt die Gesamtzahl in dem Land nun bei 3.068 bestätigten Corona-Fällen.

So bangen Norddeutsche um ihre Existenz

Die Corona-Krise zeigt ihre Auswirkungen in allen Schichten. Im März und April wurden zehn Millionen Menschen in Kurzarbeit gemeldet, mehr und mehr bangen um ihre Existenz. Einige Betroffene aus dem Norden erzählen ihre Geschichte.

Norderney besteht auf Sonderregelung

Die Ostfriesischen Inseln haben sich - mit Ausnahme von Norderney - auf eine gemeinsame Regel für Urlauber geeinigt. Ab sofort dürfen auch Gäste kommen, die mindestens eine Nacht bleiben, sagte der Geschäftsführer der Ostfriesischen Inseln GmbH, Göran Sell. Norderney bleibt bei einer Mindestaufenthaltsdauer von sechs Nächten, um Clubtourismus zu vermeiden. Tagestouristen sind auf allen Ostfriesischen Inseln bis auf Weiteres nicht willkommen.

65 neue Corona-Fälle am Dienstag im Norden gemeldet

Am Dienstag wurden im Norden insgesamt 65 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet: In Niedersachsen 48, in Bremen zehn, in Schleswig-Holstein und Hamburg jeweils drei sowie in Mecklenburg-Vorpommern eine.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Moin! Der Corona-Live-Ticker startet wieder

Einen guten Morgen wünscht die Redaktion von NDR.de. Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte und den folgenden Seiten:

