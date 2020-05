Corona-Ticker: MV beschließt weitere Lockerungen

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben den aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergründe zum Thema. Das Geschehen vom Vortag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mecklenburg-Vorpommern: Landesregierung hat am Abend neuen Fahrplan vorgestellt

Hamburger Fahrlehrer protestieren mit Autokorso um Binnenalster

Corona-Forschung: Weil und Thümler besuchen Helmholtz-Institut in Braunschweig

Corona-Lockerungen: die Unterschiede im Norden und der bisherige Zeitplan für den Norden

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Prüfungsstart an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Mit der Abschlussklausur im Pflichtfach Deutsch beginnen heute in Mecklenburg-Vorpommern die Abiturprüfungen. Die bis zum 30. Mai anberaumten Prüfungen sind wegen der wochenlangen Schulschließungen in der Corona-Krise umstritten. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) räumte ein, dass sie angesichts der Corona-Pandemie unter besonderen Vorzeichen stehen.

Immer auf dem Laufenden: Corona-Infos per Newsletter

Die Corona-Krise hat das Leben auch in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in den unruhigen Zeiten stets auf dem Laufenden - mit Nachrichten, Hintergründen, Reportagen und Programm-Tipps. Alle Infos zum kostenlosen Bestellen des Newsletters, der immer am Nachmittag verschickt wird, finden Sie hier:

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Ergebnisse von Corona-Reihentest im Kreis Aurich und Emden erwartet

Nach einem Corona-Reihentest von rund 1.000 Menschen im Landkreis Aurich und in der Stadt Emden sollen heute erste Ergebnisse bekannt gegeben werden. Bei der vom Landkreis organisierten Studie wurden überwiegend Fachkräfte von Pflegeeinrichtungen und Kliniken getestet. Durch die Tests will der Kreis herausfinden, wie verbreitet das Sars-CoV-2-Virus in der hiesigen Bevölkerung ist. Für die Zeit ab Ende Mai ist eine weitere Reihenuntersuchung von rund 1.000 Bürgerinnen und Bürgern geplant.

NDR Studie zur Sterblichkeit von Corona-Patienten

Menschen, die in Norddeutschland an Covid-19 verstorben sind, hätten ohne die Krankheit im Schnitt noch gut neun Jahre leben können. Das ergibt eine NDR Analyse mit Daten des Robert Koch-Instituts, die mit statistischen Daten zur Lebenserwartung in Deutschland verglichen wurden. Es sterben demnach nicht - wie oft vermutet - nur Alte und Schwache an dem Virus. Dieses Vorurteil hatte zuletzt der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer (Grüne) öffentlich geschürt, indem er sagte: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Tatsächlich hätten die nach einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Männer aus Norddeutschland sogar noch zehn Jahre leben können - und die Frauen noch neun Jahre. Zwar litten viele der Verstorbenen an Vorerkrankungen. Diese erhöhten ihr Risiko, sich zu infizieren. Aber sie wirkten sich kaum auf die durch den Corona-Tod verlorenen Lebensspanne aus. Denn an vielen der häufigen Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder Demenz stirbt man nicht unbedingt früher. Ohne Vorerkrankungen hätten die Verstorbenen nur etwa ein Jahr weniger an Lebenszeit verloren. Zwischen den Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede: In Bremen verlor ein männlicher verstorbener Corona-Patient im Schnitt mehr mit 14 Jahren am meisten Lebenszeit, gleichzeitig ein weiblicher mit etwa sieben Jahren am wenigsten. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem Frauen im Schnitt mehr Lebensjahre (13) verloren haben als Männer (11). Die Unterschiede erklären sich auch durch teilweise wenige Todesfälle in den Bundesländern: In Bremen etwa sind insgesamt nur etwa 30 Corona-Patienten verstorben, daher machen einzelne besonders jung oder alt Verstorbene einen größeren Unterschied.

Mecklenburg-Vorpommern: Neue Obergrenzen für Veranstaltungen

Mecklenburg-Vorpommern hat am späten Abend weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt und sie erläutert. Vom 18. Mai an seien Innen-Veranstaltungen mit bis zu 75 Personen erlaubt, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in Schwerin. Für den Außenbereich gelte dann die Obergrenze von 150 Personen. Diese Größenordnungen würden neben Konzerten und anderen Kulturveranstaltungen auch für Demonstrationen gelten. Alle Veranstaltungen müssten grundsätzlich von den Gesundheitsbehörden genehmigt werden, betonte Caffier. Auch für Schulen und Kitas wurden Schritte auf dem Weg zurück zur Normalität vereinbart.

Hamburg: Fahrlehrer demonstrieren mit Autokorso um Binnenalster

Mit einem Autokorso um die Binnenalster wollen die Fahrschulen in Hamburg heute ab 14 Uhr auf ihre schwierige Situation in der Corona-Krise aufmerksam machen und Druck auf den Senat ausüben. "Wir sind stiefmütterlich behandelt worden", kritisierte Sabine Darjus, Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Hamburg, gestern. Die Fahrschulen in der Hansestadt fühlten sich im Vergleich zu anderen Gewerken benachteiligt. Für die Demonstration hat der Fahrlehrerverband 100 Fahrzeuge bei den Behörden angemeldet. Bis zum 31. Mai dürfen Fahrschulen laut Verordnung weder theoretischen noch praktischen Unterricht anbieten.

Weil und Thümler besuchen Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) wollen sich heute über Projekte im Rahmen der Corona-Forschung am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) informieren. Die Wissenschaftler untersuchen unter anderem die Mechanismen von Infektionen und ihrer Abwehr. Beim Besuch soll den beiden etwa eine App vorgestellt werden, die dabei helfen soll, die Verbreitung des Erregers zu stoppen. Erst kürzlich wies ein Team um den Braunschweiger Virologen Luka Cicin-Sain nach eigenen Angaben Antikörper nach, die das neuartige Coronavirus am Eindringen in Zellen hindern könnten.

NDR Info - Die Corona-Beiträge vom Abend

In der Spätausgabe von NDR Info im NDR Fernsehen ging es auch um die Coronavirus-Krise. Hier finden Sie die Corona-Beiträge vom Vorabend.

Der nächste Live-Ticker-Tag beginnt

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es in dieser Tabelle und auf den folgenden Seiten: