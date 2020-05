Coronavirus-Ticker: Die Lage im Norden

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie hier Hintergründe zum Thema. Die Lage von gestern können Sie hier nachlesen.

Studierende entlasten Spargelbauern

Die Spargelbauern müssen in der Corona-Krise auf viele Erntehelfer aus Osteuropa verzichten - bekommen aber Hilfe von Studierenden. "Es ist super anstrengend und oft hat man einfach keine Lust mehr, aber irgendwie macht man trotzdem weiter", sagte Lena Lemmermann der Deutschen Presse-Agentur über den Job. Die 25-Jährige hilft zusammen mit ihrem Freund mehrere Wochen auf einem Spargelhof in Eimke (Landkreis Uelzen). Zuletzt hatte der Landesbauernverband berichtet, dass auch viele von Kurzarbeit betroffene deutsche Arbeitnehmer bei der Spargelernte in Niedersachsen helfen. "Es gibt tatsächlich ein großes Interesse zu helfen", hatte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen gesagt. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) drückte seine Freude über die Hilfe aus. Trotzdem sei er froh, dass auch ausländische Saisonarbeiter einreisen konnten.

MV: Datenschützer fordert sorgsamen Umgang mit Namenslisten

Mecklenburg-Vorpommerns Datenschutzbeauftragter Heinz Müller mahnt einen sorgsamen Umgang mit Personendaten, die mit Blick auf die einsetzenden Lockerungen des coronabedingten Kontaktverbots erhoben werden können. Die vom Land erlassene Schutzverordnung schreibe unter anderem vor, alle Besucher der ab Montag wieder erlaubten Gottesdienste und Veranstaltungen von Glaubensgemeinschaften namentlich zu erfassen. Unter normalen Umständen sei das nicht hinnehmbar, in der Corona-Krise schon, da so im Fall einer Corona-Infektion der Weg der Ansteckung nachverfolgt werden könne. Wichtig sei es aber, dass die Listen nur zu diesem einzigen Zweck genutzt werden - und dass erhobenen Daten schnell wieder gelöscht würden.

Neuaufstellung der CDU in Hamburg verzögert sich

Wegen der Corona-Krise verzögert sich auch die Neuaufstellung der Hamburger CDU. Eigentlich sollte der Landesvorstand bei einem Parteitag im Juni neu bestimmt werden. Da solche Versammlungen wegen des Infektionsschutzes derzeit aber nicht erlaubt seien soll die Wahl in den Herbst verschoben werden, so der Landesvorsitzende Roland Heintze. Nach dem Debakel bei der Bürgerschaftswahl im Februar, bei dem die CDU nur noch auf 11,2 Prozent gekommen war, will sich die Partei auch inhaltlich neu aufstellen. Anfang Juni solle es eine reguläre Parteivorstandssitzung geben, "die aber auch nur virtuell stattfinden kann".

In der Corona-Krise steigen viele aufs Rad

Lange Schlangen vor den Radgeschäften, viel Verkehr auf den Radwegen: Das Radfahren erlebt derzeit auch in Niedersachsen einen Boom. Touren in größeren Gruppen seien im Moment wegen der Corona-Auflagen zwar verboten, doch viele Menschen radelten zu zweit, sagte Rüdger Henze, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) für Niedersachsen: "Wir stellen fest, dass Fahrradfahren eine sehr gerne und häufig genutzte Alternative ist." Mit der Wiedereröffnung der Fahrradgeschäfte vor knapp zwei Wochen sei ein wahrer Boom losgegangen, so Arne Sudhoff, Sprecher des Fahrradherstellers Derby Cycle aus Cloppenburg.

Mecklenburg-Vorpommern: Wiederöffnung größerer Geschäfte

Von heute an dürfen alle Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern wieder ihre gesamte Verkaufsfläche nutzen. Das Land hebt die Beschränkung für Warenhäuser, Technikmärkte und andere große Geschäfte auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Corona-Krise auf. Dies gelte für die Bereiche im Einzelhandel, die sicherstellen können, dass die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln für die Kunden eingehalten werden, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag betonte.

Menschenansammlungen trotz Verbots - Polizei schreitet ein

Am 1. Mai waren auch in Norddeutschland fast alle Demonstrationen verboten worden - mit Verweis auf die Infektionsschutzmaßnahmen in der Corona-Krise. In Hamburg hielten sich aber nicht alle an diese Verbote. So kam es am Abend zu Polizeieinsätzen auf der Reeperbahn und im Schanzenviertel - mit Wasserwerfer-Einsatz und Festnahmen.

Niedersachsen öffnet einige Strände für Besucher

Die niedersächsische Landesregierung hat angekündigt, die Einschränkungen für den Tourismus im Land schrittweise zurückzunehmen. An einige Stränden sind Tagesbesucher bereits an diesem Wochenende erlaubt.

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit einem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Ländern.