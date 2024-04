Drei weitere tote Schafe: Experte spricht von "Tradition" beim Wolf Stand: 26.04.2024 11:00 Uhr In Ehmkendorf im Landkreis Rostock kam es vermutlich wieder zu einem Wolfsangriff auf eine Schafsherde. In den letzten Wochen hatten sich die Angriffe dort gehäuft. Aus Sicht eines Experten ist das nicht ungewohnlich.

Im Landkreis Rostock hat es erneut einen mutmaßlichen Wolfsangriff auf eine Schafherde gegeben - wieder in Ehmkendorf. Dieses Mal hat der Halter drei tote Schafe zu verzeichnen. Es ist der vierte Vorfall in den letzten zwei Wochen. Insgesamt sind es 19 Tiere, die der Landwirt verloren hat, obwohl er seine Herde mit einem Elektrozaun und mit Wachhunden schützt.

Verletzungen durch Kehlbiss

Eine DNA-Probe hat, laut Umweltministerium, beim ersten Angriff bewiesen, dass es sich um einen Wolfsangriff gehandelt hat. Auch in den anderen Fällen ist es wahrscheinlich. Wie für Wölfe typisch sind die Tiere unter anderem durch einen Kehlbiss verletzt worden. Der Halter der Tiere hat bereits nach dem zweiten Vorfall den Abschuss des Tieres bei der unteren Naturschutzbehörde beantragt. Ob es sich jeweils um denselben Wolf handelt, der die Herde angegriffen hat, ist nicht bekannt.

Weitere Informationen Neue Regeln für Abschuss von Wölfen: Diese Kriterien gelten jetzt Wölfe in Niedersachsen, die Tiere trotz Herdenschutzes gerissen haben, dürfen gejagt werden. Ein DNA-Nachweis ist unnötig. mehr

Experte: Schafsrisse als "Tradition" bei Wölfen

Wildtierbiologe, Klaus Hackländer, erklärt im Interview mit NDR MV Live, dass der lernfähige Wolf in der Lage sei, sich Weiden und auch Herden zu merken, bei denen sich leicht Beute machen lasse. Weil Wölfe das Reißen von Schafen als eine "Tradition" auch an ihr Rudel und die Nachkommen weitergeben, sei es wichtig, schnell einzuschreiten. Da der Wolf in Deutschland aber als Art über das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt ist, käme eine sogenannte Entnahme eines Tieres nur mit einer Ausnahmegenehmigung und als "letzter Schritt" in Frage, so Klaus Hackländer.

Landesbauernverband für Abschuss

Nach einem ähnlichen Vorfall in der Region Anfang April hatte sich der Landesbauernverband für einen Abschuss des Wolfes stark gemacht. Laut Ministerium dürfen in Mecklenburg-Vorpommern allerdings keine Wölfe geschossen werden. Die entsprechende Verordnung soll im August in Kraft treten. Außerdem gilt zurzeit der Elterntierschutz.

Wachsende Wolfspopulation in MV

Im Nordosten leben seit 2006 wieder dauerhaft Wölfe frei. Aktuell sind es circa 200 Tiere - 19 Rudel, 3 Paare und 2 Einzeltiere. Durch die wachsende Population nehmen auch die Risse zu. Das zeigt das Wolfs-Monitoring des Landes in den vergangenen Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.04.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock