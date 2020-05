Corona-Ticker: Weitere Beschlüsse im Norden erwartet

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben den aktuellen Nachrichten finden Sie hier Hintergründe zum Thema. Das Geschehen des Vortages können Sie hier nachlesen.

Crew von "Mein Schiff 3" muss noch an Bord ausharren

Auf dem zurzeit in Cuxhaven liegenden TUI-Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" sind mittlerweile alle rund 2.900 Besatzungsmitglieder auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt sei bei neun Menschen der Test positiv ausgefallen. Viele der gesunden Mitarbeiter der Crew warten derweil sehnsüchtig darauf, in ihre Heimatländer zurückreisen zu können.

"Gefangen" auf Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" NDR Info - Infoprogramm - 07.05.2020 07:08 Uhr Autor/in: Charlotte Horn Seit mehr als einer Woche liegt ein Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" unter Corona-Quarantäne in Cuxhaven. Die Stimmung unter den etwa 2.700 Besatzungsmitgliedern wird immer angespannter.







Ministerpräsident Weil besucht heute Corona-Testlabor

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) wollen sich heute im Landesgesundheitsamt über Corona-Tests informieren - geplant sind ein Laborbesuch sowie Gespräche mit dem Präsidenten des Amtes und weiteren Wissenschaftlern. Das Landesgesundheitsamt ist für die Diagnostik des Sars-CoV-2-Virus in Niedersachsen zuständig. Bei morgens eingehenden Proben sollen die Testergebnisse dabei noch am gleichen Tag vorliegen. Zudem seien jetzt technische Möglichkeiten geschaffen worden, um Antikörpertests durchzuführen. Bis gestern waren in Niedersachsen knapp 10.600 Corona-Infektionen bestätigt worden - mehr als drei Viertel davon gelten als auskuriert.

Gewerkschaft informiert zur Lage der Werften

Die Zukunft des Schiffbaus in Deutschland steht heute Vormittag im Mittelpunkt einer Video-Konferenz der IG Metall Küste. Bezirksleiter Daniel Friedrich wird die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Werften und ihre Zulieferer aus Sicht der Gewerkschaft darlegen. Der deutsche Schiffbau hat sich in den vergangenen Jahren auf den Bau von komplexen Schiffen wie Kreuzfahrtschiffen, Fähren, Luxusjachten und Spezialschiffen verlegt und ist in dieser Nische erfolgreich. Doch durch die Corona-Krise sind viele Schiffbaubetriebe in die Krise gerutscht. Das gilt speziell für die Werftbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Betrieb zurzeit ruht. Auch die Meyer Werft in Papenburg, eines der Flaggschiffe des deutschen Schiffbaus, hat für zwei Monate Kurzarbeit angemeldet. Erwartet wird, das der Kreuzfahrtschiff-Markt deutlich schrumpfen wird.

Wie setzen die Länder die Lockerungen um?

Für Spannung in der Diskussion über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise ist auch heute gesorgt. Mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wollen gleich drei norddeutsche Bundesländer verkünden, wie und vor allem wann sie die gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse konkret umsetzen wollen. Der Hamburger Senat will die entsprechende Verordnung erst kommenden Dienstag beschließen.

Der nächste Live-Ticker-Tag beginnt

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern.