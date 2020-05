Corona-Ticker: Friseure dürfen wieder loslegen

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch an diesem Montag im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie hier Hintergründe zum Thema.

Das Wichtigste in Kürze:



Norddeutsche Friseure dürfen heute wieder öffnen

Polen lockert Auflagen für Pendler nach Deutschland

In Schleswig-Holstein gelten ab heute eine Reihe von Lockerungen

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Friseure dürfen wieder Haare schneiden

Erstmals seit der mehr als sechs Wochen dauernden Schließung wegen Corona dürfen die Friseure in Deutschland am heutigen Montag wieder öffnen - allerdings unter strengen Hygiene-Auflagen.

Weitere Informationen Friseure öffnen - aber viele Kunden müssen warten Am Montag dürfen Friseursalons in Niedersachsen wieder öffnen. Aber wegen voller Terminkalender kommt nicht jeder Kunde sofort dran. Die Salons müssen viele Hygieneauflagen beachten. mehr

Was in Schleswig-Holstein wieder erlaubt ist

In Schleswig-Holstein greifen heute eine Reihe von Lockerungen, die die Landesregierung in Kiel beschlossen hat. So sind Gottesdienste wieder erlaubt - und Museen und Ausstellungen dürfen wieder besucht werden. Auch Freizeitsportler können ihre Zwangspause beenden, zumindest wenn sie Tennis spielen, golfen oder Wassersport betreiben. Eine Übersicht.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln: Das ist erlaubt, das ist verboten Wegen des Coronavirus gelten zahlreiche Regelungen, die die Landesregierung angepasst hat und die ab 4. Mai gelten - unter anderem dürfen kontaktarme Sportarten ausgeübt werden. Wir geben einen Überblick. mehr

Polen lockert Auflagen für Pendler nach Deutschland

Heute lockert Polen einige der wegen der Corona-Epidemie verhängten Auflagen für Pendler an der Grenze. So müssen polnische Bürger, die in Deutschland arbeiten oder studieren, bei ihrer Rückkehr nach Polen nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne. Bestimmte Berufsgruppen sind von der Regelung allerdings ausgeschlossen.

Weitere Informationen Corona: Polen lockert Auflagen für Pendler Polen lockert ab heute einige Corona-Auflagen für Pendler an der Grenze. Polnische Pendler müssen bei einer Rückkehr nicht mehr in Quarantäne. Allerdings gilt das nicht für medizinisches Personal. mehr

Corona-Pandemie: Beiträge im NDR Fernsehen

Die Coronavirus-Krise und ihre Folgen für Norddeutschland sind auch am Sonntagabend das wichtigste Thema in den NDR Landesmagazinen gewesen. Eine Auswahl der Beiträge.

Moin! Der Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit einem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf folgenden Seiten: