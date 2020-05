Coronavirus-Live-Ticker: Die Lage im Norden

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie hier Hintergründe zum Thema.

MV: Viele Anträge für Gelder aus Sozialfonds eingegangen

Für den in der Corona-Krise beschlossenen 20 Millionen Euro schweren Sozialfonds Mecklenburg-Vorpommerns sind bereits zahlreiche Anträge eingegangen, teilte das Sozialministerium auf Anfrage mit. Sie haben den Angaben zufolge ein Volumen von knapp 1,7 Millionen Euro. Bis Dienstag seien 18 Anträge aus dem Bereich Freizeiteinrichtungen wie Zoos, Tierparks und Familienzentren eingegangen und elf von Sportvereine. Anträge nach Soforthilfe bei ehrenamtlichen Projekten und Vereine können hingegen bereits seit Anfang April gestellt werden. Dort gab es laut Sozialministerium bislang rund 250 eingereichte Unterlagen in Höhe von insgesamt 250.000 Euro, die allesamt bewilligt worden seien.

Trump: Hinweise auf Coronavirus-Ursprung in Labor in China

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Auf die Frage eines Journalisten, ob er Informationen gesehen habe, die ihm ein "hohes Maß an Zuversicht" in dieser Hinsicht gäben, sagte Trump: "Ja, habe ich." Der US-Präsident bezog sich auf das Institut für Virologie in der chinesischen Stadt Wuhan, in der Ende vergangenen Jahres die ersten Fälle bekannt geworden waren. Der Leiter des Labors, Yuan Zhiming, hatte entsprechende Vorwürfe bereits vor mehreren Tagen kategorisch zurückgewiesen.

In den USA gab es zuletzt immer wieder Spekulationen, wonach das Virus Sars-CoV-2 versehentlich von einem Labormitarbeiter in Wuhan freigesetzt worden sein soll. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Erreger in China von infizierten Tieren auf Menschen übergesprungen ist und sich dann rasch verbreitete.

Weil: Krise zeigt, wie viele Beschäftigte unverzichtbar sind

Zum Tag der Arbeit haben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Zusammenhalt aufgerufen. In der Corona-Krise werde sichtbar, wie viele Beschäftigte "unverzichtbar sind, um den Laden am Laufen zu halten", sagte der SPD-Politiker in einer gemeinsamen Videoansprache mit DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. Weil verwies auf den Lebensmittelhandel, die Logistik, das Reinigungswesen und die Pflege. "Ich hoffe sehr, dass das nach der Krise nicht in Vergessenheit gerät und wir uns alle dafür einsetzen, dass in diesen Berufsfeldern die Arbeitsbedingungen verbessert und die Löhne erhöht werden - ich will meinen Teil dazu beitragen."

Die am 1. Mai üblichen Veranstaltungen des DGB fallen dieses Jahr wegen des Coronavirus zum ersten Mal seit 1949 aus. Stattdessen organisiert der Gewerkschaftsbund digitale Kundgebungen.

NDR Info Extra: Corona im Norden

Wie stellen sich die norddeutschen Länder die Rückkehr ins Wirtschaftsleben trotz Corona vor? Die ersten Lockerungen im Tourismus sind beschlossen, aber die Pläne in den Ländern sind sehr unterschiedlich. Die Details sind am Donnerstagabend in einem NDR Info Extra geklärt worden. Außerdem Thema der Sendung: Im April schlug sich die Corona-Krise erstmals voll in den Arbeitsmarktzahlen nieder.

Merkel und Länderchefs: Viele Einrichtungen dürfen wieder öffnen

Bund und Länder haben sich gestern darauf geeinigt, Spielplätze, Tierparks, Museen und Ausstellungen unter Auflagen wieder zu öffnen. Auch Gottesdienste und besondere religiöse Feste werden wieder erlaubt. Einen konkreten Zeitplan dafür legten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder nach ihrer Beratung nicht vor. Die konkreten Regelungen müssten die Bundesländer selbst umsetzen, sagte Merkel. Zur weiteren Öffnung von Schulen und Kitas gab es keine neue Entscheidung. Die Regierungschefs vertagten auch einen Beschluss zum Profifußball. Zu beiden Themen sollen bis zum 6. Mai Beschlussvorlagen erarbeitet werden. Merkel betonte, Ziel bleibe es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem die Zahl der schwer Erkrankten bewältigen kann.

Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Wir starten jetzt mit dem heutigen Coronavirus-Live-Ticker. Bis zum späten Abend informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Ländern und bilden Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie vom NDR Fernsehen ab.