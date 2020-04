Coronavirus-Ticker: Kontaktsperre bei Sonnenschein

Seit zwei Wochen gelten nun schon die verschärften Regelungen mit Kontaktbeschränkungen auch in Norddeutschland. Ein Ende der Corona-Krise und auch der im Moment geltenden Maßnahmen ist nicht absehbar. In diesem Live-Ticker halten wir Sie über die aktuelle Lage und die Entwicklungen des Tages im Zusammenhang mit der Corona-Krise auf dem Laufenden.

Das Wichtigste in Kürze:



Bürgerinnen und Bürger halten sich offenbar weitgehend an geltende Regeln

Zahl der Infizierten in Schleswig-Holstein gestiegen

Mehr als 11.000 Menschen wurden in Norddeutschland bislang positiv auf das Coronavirus getestet

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.

MV: Hausärzte besorgt - Weniger Patienten in Praxen

In Mecklenburg-Vorpommern haben in den vergangenen Wochen immer weniger Menschen einen Hausarzt besucht. Die Zahl der Patienten in den Praxen sei auf ein Drittel gesunken, sagte der Demminer Mediziner Jörg Hinniger vom Hausärzteverband. Ärzte warnen jedoch, Krankheiten nicht zu verschleppen. Deutlich gestiegen sind zuletzt hingegen die telefonischen Beratungen.

Einheitlicher Bußgeldkatalog in Niedersachsen kommt

In vielen Bundesländern haben Ordnungsbehörden und Polizei bereits Bußgeldkataloge an die Hand bekommen, um Verstöße gegen Corona-Regeln zu ahnden. Niedersachsen will nun nachziehen: Das Innenministerium erarbeitet einen einheitlichen Bußgeldkatalog, der Anfang der Woche veröffentlicht werden soll. In schweren Fällen könnte der Rahmen von 25.000 Euro, den das Infektionsschutzgesetz vorsieht, ausgeschöpft werden, sagte der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz. Die reellen Strafen dürften aber weitaus niedriger ausfallen. Wer etwa in Schleswig-Holstein und Hamburg den Mindestabstand nicht einhält, muss bis zu 150 Euro zahlen.

Bundesregierung rechnet mit steigenden Infektionszahlen

In der Corona-Krise gibt es aus Sicht der Bundesregierung noch keine Entspannung. "Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Nach Ansicht Brauns ist der Maßstab für die Fortsetzung oder Lockerung der gegenwärtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, "dass sich in gleichen Zeitabständen weniger Menschen infizieren". Vor Beginn der Einschränkungen habe es eine Verdoppelung alle drei Tage gegeben. Um das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, müsse man Verdopplungszeiten von deutlich über zehn Tagen haben, wahrscheinlich sogar eher zwölf oder 14 Tage.

Kontaktbeschränkungen: Hamburger Polizei kontrolliert

Auch heute will die Polizei verstärkt kontrollieren, ob sich die Menschen in Hamburg an die Kontaktbeschränkungen halten, trotz Frühlingswetter. Nach der Einführung eines Bußgeldkatalogs für Verstöße gegen Corona-Auflagen will die Polizei in Hamburg und im Umland kontrollieren.

Pistorius: Auch bei gutem Wetter an Corona-Beschränkungen denken

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat Verständnis für Menschen geäußert, die das sonnige Wetter trotz der Corona-Beschränkungen genießen wollen. Dennoch müssten gemeinsam und solidarisch Ansteckungen verhindert werden, sagte der SPD-Politiker. "Jeder hat Verständnis dafür, dass die Menschen auch mal raus wollen, erst recht bei dem Wetter und in der Woche vor Ostern." Das sei unter Einhaltung der Beschränkungen auch nicht verboten. Aber: "Ich setze darauf, dass wie schon bisher die ganz große Mehrheit verständig und einsichtig ist, und sich an die Regeln hält."

1.638 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der in Schleswig-Holstein bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf 1.638 gestiegen. Damit wurden bis Samstagabend 70 Fälle mehr erfasst als am Vortag, teilte die Landesregierung heute mit. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 17. Aktuell werden 162 Corona-Patienten in Kliniken behandelt.

MV: Wenige Regel-Verstöße, dafür viele Anzeigen

In Mecklenburg-Vorpommern halten sich die Menschen nach Polizei-Informationen weitgehend an die Regeln in der Coronavirus-Krise. Die Zahl von Anzeigen wegen angeblicher Verstöße ist hingegen deutlich angestiegen.

Der Wochenkommentar: "Bleiben Sie demokratisch!"

"Eine freie Gesellschaft kann Unfreiheit auf unbestimmte Zeit nicht aushalten", meint Heribert Prantl von der "Süddeutschen Zeitung" im NDR Info Wochenkommentar.

Airbus-Maschine bringt Schutzmasken nach Hamburg

Der Flugzeugbauer Airbus hat erneut Schutzmasken aus China nach Europa gebracht. Eine Maschine mit medizinischem Material an Bord landete am Samstagabend in Hamburg. Das berichtete NDR 90,3. Ein Teil der rund vier Millionen Schutzmasken bleibt in Deutschland. Der Rest wird laut Airbus nach Toulouse gebracht und in Frankreich, Spanien, und Großbritannien verteilt.

Auswirkungen auf Behinderteneinrichtungen

Der Coronavirus sind vor allem für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sehr gefährlich, da sie zur Risikogruppe gehören und zudem auch noch unter der Isolation von ihren Angehörigen leiden. Doch auch für Behinderteneinrichtungen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie gravierend.

Hilfe bei häuslicher Gewalt

Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen führen aus Expertensicht fast zwangsläufig zu einem hohen Konfliktpotenzial in Familien. Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Ländern etwa in Asien oder auch Italien sei auch in Deutschland mit einem Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt zu rechnen, sagte Ulrike Bartel vom Rostocker Verein "Frauen helfen Frauen" mit Blick auf die kommenden Osterfeiertage. In manchen Familien sei Gewalt das Ventil, den Stresspegel abzubauen. Bartel verwies auf die bundesweiten Hilfenummern von Gewalt gegen Frauen 08000 116110 oder für Kinder 116 111.

NDR TV-Beiträge zur Corona-Krise

In den Landesprogrammen im NDR Fernsehen sind am Abend auch mehrere Beiträge ausgestrahlt worden, die sich mit den Folgen der Corona-Krise befasst haben. Hier finden Sie eine Auswahl.

Karte: Zahl der Corona-Infektionen in den Landkreisen im Norden

Herzlich willkommen am Sonntagmorgen!

Herzlich willkommen am Sonntagmorgen!

Bei voraussichtlich wunderschönem Frühlingswetter dürfte es vielen Menschen in Norddeutschland auch heute schwer fallen, die geltenden Schutzmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu akzeptieren.