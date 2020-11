Corona-Ticker: 219 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Über die Ereignisse von gestern können Sie sich im Blog vom Sonnabend informieren.

Das Wichtigste in Kürze:



Nordkirche: "Hoffnungsleuchten" gegen düstere Zeiten

Hotels in MV dürfen über Weihnachten Familienbesucher beherbergen

Schleswig-Holstein meldet 219 neue Corona-Fälle - das RKI bundesweit 14.611

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Laut RKI 14.611 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) auch an diesem Wochenende vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden 14.611 neue Fälle übermittelt, wie das RKI bekannt gab - das sind etwa 1.100 weniger als am vergangenen Sonntag (15.741). Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden zudem 158 neue Todesfälle.

Sonntags und montags sind die bestätigten Infektionszahlen meist vergleichsweise gering, weil laut RKI an den Wochenenden weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird.

219 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 219 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldeten die Behörden des nördlichsten Bundeslandes. Den Angaben zufolge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) landesweit aktuell bei 47,1. Sechs Städte und Landkreise (Kiel, Lübeck, Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg) überschreiten den Grenzwert von 50, Neumünster und Dithmarschen den Grenzwert von 35. In den Krankenhäusern des Landes werden 118 Covid-19-Patienten behandelt, 22 davon auf Intensivstationen - zwölf werden beatmet.

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Auch gestern Abend war die Pandemie Thema in den Landesmagazinen des NDR Fernsehens. Hier eine Auswahl der Videos:

Hotels in MV dürfen über Weihnachten Familienbesucher beherbergen

Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 23. Dezember bis 1. Januar für Gäste öffnen, die ihre Familie besuchen. Drei Übernachtungen seien erlaubt, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Verbänden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellte in Aussicht, dass Kosmetiksalons vom 5. Dezember an wieder öffnen dürften, wenn die Infektionszahlen am Tag davor erkennbar nach unten weisen. Am nächsten Freitag würden die Zahlen angeschaut und überlegt, ob für diesen Bereich zum zweiten Adventswochenende gelockert werden könne. Eine generelle Öffnung des Tourismus und der Gastronomie vom 21. Dezember bis zum Jahresende nur für Gäste aus MV sei von der Branche als nicht wirtschaftlich eingeschätzt worden, so Glawe. "Beim MV-Gipfel ist deutlich geworden, dass es für die Hotellerie und Gastronomie wichtig ist, dass der Deutschland-Tourismus insgesamt wieder anläuft." Aus jetziger Sicht werde es das in diesem Jahr aber nicht mehr geben, sagte Glawe mit Blick auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen in Deutschland.

VIDEO: Schwesig: "Kernfamilie soll über Weihnachten zusammen kommen" (6 Min)

Nordkirche: "Hoffnungsleuchten" gegen düstere Zeiten

In der Adventszeit wollen Hamburgs Gemeinden der Nordkirche gemeinsam ein "Hoffnungsleuchten" schaffen. Sie wollen damit in düsteren Zeiten trotz Kontaktbeschränkungen und als Zeichen gegen die Einsamkeit Kirchen zum Strahlen bringen.

VIDEO: Advent: Kirchen setzen Leuchtzeichen gegen Einsamkeit (2 Min)

Schönen 1. Advent! Der Live-Ticker am Sonntag startet

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Sonnabend: Insgesamt wurden 1.598 Neuinfektionen im Norden registriert: 859 in Niedersachsen, 180 in Schleswig-Holstein, 300 in Hamburg, 88 in Mecklenburg-Vorpommern und 171 im Land Bremen.