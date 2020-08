Corona-Ticker: Die Lage in Norddeutschland

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Neuinfektionen:Niedersachsen meldet am Sonnabend 32 neue Fälle, Schleswig-Holstein 24, Hamburg 19, Mecklenburg-Vorpommern sieben

Wie lief die zweite Hamburger Sommernacht mit Alkohol-Verkaufsverbot?

"Es ist noch nicht vorbei. Aber es ist auch noch lange nicht zu spät"

Manche Politiker fordern wieder strengere Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus im Zaum zu halten. Sind die Sorgen berechtigt - oder haben wir mittlerweile gelernt, mit Corona verantwortungsvoll umzugehen?

Hamburg: Bilanz nach zweiter "alkoholfreier" Nacht erwartet

Wie lief die zweite Nacht in Hamburg mit Alkohol-Verkaufsverbot in Party-Vierteln? Ziel der neuen Regelung ist es, große Menschen-Ansammlungen zu vermeiden, damit sich das Coronavirus nicht ausbreitet. Nach der ersten Nacht zog die Polizei gestern eine positive Bilanz. Auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen äußerte sich am Samstagabend zufrieden:

NDR.de startet Corona-Live-Ticker am Sonntag

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de! Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland.

Am Sonnabend gab es 82 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland: In Niedersachsen 32, in Schleswig-Holstein 24, in Hamburg 19 und in Mecklenburg-Vorpommern sieben.